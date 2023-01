Mergim Islamaj ziet groeimogelijkheden voor Futsal Fener Koekelberg: “We werken aan een goede structuur van onze club”

Vorig jaar moest Albacars lange tijd strijden om het behoud te verzekeren in tweede nationale. Intussen is er veel veranderd binnen de club en speelt men mee met de top van de reeks. Voorzitter Mergim Islamaj geeft meer duiding. “Aanvankelijk werkten we vorig seizoen onze thuiswedstrijden af in Berchem. Er waren enkele kalenderproblemen, waardoor we uitweken naar Anderlecht. Albacars had te weinig spelers op dit niveau om te overleven in tweede. Door de fusie met Koekelberg konden we over veel goede talenten beschikken. In de terugronde van het vorige kampioenschap lieten we slechts zes punten liggen. In dit kampioenschap zijn we doorgegaan op het elan.”

Gezonde ambitie

In welke mate wil Fener Koekelberg op termijn promoveren naar eerste nationale? “Het gaat allemaal heel snel en op dit moment zijn de meningen verdeeld. Aanvankelijk wilden we zo snel mogelijk het behoud verzekeren. Naarmate de resultaten beter werden, begonnen we stilaan onze ambities te verleggen. De honger groeide. Persoonlijk zie ik een promotie naar eerste nationale wel zitten, al besef ik dat we niet over één nacht ijs mogen gaan. We werken aan een goede structuur van onze club. Dat is absoluut noodzakelijk om hoger te willen mikken. In Brussel loopt er sportief heel wat talent. Dat is geen probleem. We kunnen recruteren voor onze jeugdwerking. We moeten nu ook werken aan een basis om op semi-professioneel mee te kunnen. In eerste klasse moet er immers een licentie gehaald worden. Dat vraagt veel werk. Fener Koekelberg blijft een eigen karakter hebben in Brussel. We zijn een Vlaamse club in de hoofdstad. Uiteraard is Fener multicultureel, maar het Nederlands is geen dode letter binnen onze vereniging.”

Terugronde

In Koekelberg beseft men dat de promotie op sportief vlak steeds moeilijker wordt. Mergim Islamaj bevestigt. “We hebben een slechte zaak gedaan door vorige week in Morlanwelz te verliezen. Kapitein Mohamed Aabbassi vertrok naar Hoboken. In zijn plaats kwam Yassine Laaraj. We zagen een jeugdspeler vertrekken en gestopte jeugdspeler terugkeren. Het lijkt er dus op dat we even sterk zijn. Onze tweede plaats zijn we kwijt, maar er is nog niets verloren. Laten we eerst volgende vrijdag opnieuw bevestigen in Aalst.”

