Merelbeke wint derby tegen RC Gent met 1-0 dankzij sterke Jordy Maes: “Wij moesten het op karakter doen”

Voetbal tweede nationale AMerelbeke won zondagnamiddag het duel tussen twee buren in vorm met 1-0. Na de enige goal van Matthias Lievens had de thuisploeg een sterke doelman Jordy Maes nodig om zijn ex-club RC Gent het scoren te beletten.

Dé blikvanger van de streekderby op de Moerkensheide luisterde zondag naar de naam Jordy Maes. Het sluitstuk van Merelbeke haalde alles uit de kast om een clean sheet te houden. “Ik heb wel een paar belangrijke ballen gepakt”, genoot de uitblinker na. “Er was een moeilijke van onder de lat in de eerste helft en na de pauze kwam RC Gent sterk opzetten.”

“Ik kreeg wel complimenten voor mijn wedstrijd. De ploeg aan een resultaat helpen is mooi en zeker tegen je ex-ploeg doet dat deugd. Toch bekijk ik het liever als een collectieve prestatie. Als er een ploeg verdiende te winnen was RC Gent het wel. Zij toonden dat ze niet toevallig net twaalf op twaalf haalden, maar in tegenstelling tot vorige week moesten wij het vandaag op karakter doen. Dit is een hele mooie overwinning.”

Merelbeke pakt zo een knappe tien op twaalf. “We zijn als ploeg gegroeid, want dit soort matchen hadden we in de heenronde niet gewonnen. Er komen enkele mooie matchen aan waarin we zullen zien of we volwassen zijn geworden.”

Niet doelgericht genoeg

De bezoekende coach deelde achteraf de mening van Maes. “Als we de match analyseren op basis van de gecreëerde kansen verdienden wij minstens een gelijkspel”, aldus Jannes Tant. “Merelbeke was heel efficiënt en scoorde één keer uit twee à drie kansen. Door de staat van het terrein was er meer strijd dan goed voetbal, maar toch kregen wij heel wat mogelijkheden. We waren niet doelgericht genoeg en botsten inderdaad op Jordy die er een paar heel goed heeft gepakt.”

Voor RC Gent betekende het een eerste nederlaag na de knappe twaalf op twaalf. “Achteraf bekeken zat er vandaag zeker een resultaat in. We zaten in een goede reeks en hadden de flow te pakken. We speelden geen slechte wedstrijd, maar vonden moeilijker de weg naar doel. Deze eerst nederlaag had niet gehoeven. We moeten onze rug rechten en ons klaar maken voor een moeilijk drieluik.”

KFC Merelbeke: Maes, Van Den Winckel, Rogiers, Van Laere, Straetman, Verheyden (86’ De Rock), Lievens, Seynaeve, Falzone (71’ Lagrou), Verkindere, Bultheel (77’ De Ruyver)

RC Gent: Londot, Nfodjo (70’ Davies), Vercruysse, Venkerkhoven, Triest, Leemans (83’ I. Erturk), Hebbelinck (83’ H. Erturk), Caryn, Addo, Pieters, Volckaert

Doelpunt: 36’ Lievens (1-0)

Geel: Straetman, Lievens

Lees ook: meer voetbal tweede nationale A