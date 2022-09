Merelbeke-Wetteren 1-2: Bezoekers pakken volle buit in derby dankzij twee strafschoppen

De inzet van de derby tussen KFC Merelbeke en RFC Wetteren was de eerste driepunter van het seizoen. Ondanks een sterk wedstrijdbegin van de thuisploeg en de verdiende 1-0 van Nico Binst was het Wetteren dat de volle buit pakte. “Merelbeke begon furieus en kwam snel op voorsprong”, analyseert bezoekende coach Francky Cieters.

“In tegenstelling tot de voorbije weken kregen we daarna precies een boost. We begonnen beter te voetballen en kwamen er ook goed uit. Na de gelijkmaker op strafschop kregen we voor rust nog een goede kans met Kay, die hun doelman pakte. In de tweede helft hielden we de controle en werd de wind onze bondgenoot, want alle diepe ballen van Merelbeke gingen te ver.”

“Stelselmatig groeiden wij in de wedstrijd, wat voor mij de belangrijkste vaststelling is. Wij kregen ruimte in de omschakeling en lieten nog na om de 1-3 te maken. Dit is een zeer deugddoende overwinning om met een gerust gevoel de komende weken tegemoet te gaan.”

Het draait nog niet

Merelbeke zakte weg na de gelijkmaker en vond het niveau van het openingskwartier niet meer terug. Door deze derbynederlaag blijft het met één op negen achter. “We startten goed en speelden zeker geen slecht eerste kwartier”, aldus kapitein Roy Bultheel. “Na de 1-1, wat ik trouwens een lichte penalty vond, kregen we het moeilijk om het spel te maken.”

“Wetteren was veel steviger in duel en schakelde een paar keer heel snel om, terwijl wij de voetballende oplossing niet vonden. Wij hadden nog een uur mogen spelen, we zouden niet meer scoren. Aan de overkant hing er ook voor hen geen doelpunt in de lucht, tot ze een terechte tweede penalty kregen.”

“Lokeren en Sparta Petegem waren twee titelkandidaten, maar dit was een match die we moesten winnen om onze ambities van een rustig seizoen waar te maken. We hebben genoeg kwaliteit, maar om een of andere reden draait het nog niet. Volgend weekend moeten we naar Oostkamp, dat thuis al tien keer scoorde in twee matchen.”

KFC Merelbeke - RFC Wetteren 1-2

KFC Merelbeke: Maes, Verhelst, Rogiers, Van Laere (58’ Falzone), Van Buyten (70’ Tossavi), Verheyden, El Hamdaoui, Lievens, Van Den Winckel, Bultheel (83’ Elaut), Binst

RFC Wetteren: Steelant, Vandekerckhove, Lamrani, Mitu, Willemyns (76’ Dib), Heymans, De Caigny (89’ Goossens), Van Hoecke, Vispoel (20’ Telen), Boudry, Van Laere

Doelpunten: 11’ Binst (1-0), 23’ De Caigny (1-1, strafschop), 79’ Vandekerckhove (1-2, strafschop)

Gele kaarten: Heymans, El Hamdaoui

Lees ook: meer voetbal uit tweede nationale A