Merelbeke klopt ongeslagen leider dankzij trefzekere Milan De Mey: “Nochtans niet de man van de goals”

Tot voor deze negende speeldag was de U23 van Cercle Brugge de enige ploeg die nog ongeslagen door tweede nationale A liep. Daar bracht KFC Merelbeke afgelopen weekend verandering in met een 1-3-zege. “Een verdiende overwinning”, vond middenvelder Milan De Mey.

“Op voorhand hou je er rekening mee dat je kan verliezen bij de leider die nog niet heeft verloren. Zo begonnen wij alleszins niet aan de match, want na vier minuten kwamen we al op voorsprong. Lang stond die 0-1 niet op het bord, maar gelukkig konden wij na hun gelijkmaker bijna onmiddellijk weer scoren via Dean Van Den Winckel.”

“In de tweede helft scoorden we ook vrij snel de 1-3 en was het zaak om stand te houden. Ik had iets meer verwacht van Cercle, want een echt slotoffensief kwam er niet. Wij verdedigden heel sterk en lieten niets meer passeren. We speelden een goede wedstrijd en werkten onze kansen aan bijna honderd procent af.”

Liever zes of acht

Het was De Mey zelf die met zijn eerste twee doelpunten voor Merelbeke de basis legde voor de overwinning. “Dat doet veel plezier”, aldus de middenvelder die pas zijn vijfde wedstrijd speelde voor zijn nieuwe club. “Ik ben nochtans niet de man van de goals. Normaal speel ik liefst op de zes of de acht. Daar heb ik iets meer controle over het spel.”

“Door enkele afwezigheden zette de coach me iets hoger. Zo verscheen ik twee keer voor doel op voorzetten van Niels Verheyden en Mika Falzone. Ik speel nog altijd liever lager, maar als ik mijn ploeg kan helpen met doelpunten is dat ook mooi meegenomen.”

Juiste keuze

De 21-jarige middenvelder maakte pas laat de overstap van Waasland-Beveren en arriveerde met een achterstand. “Mijn contract liep af en ik wilde meer aan spelen toekomen. Er waren verschillende contacten, maar ik had bij Merelbeke meteen een goed gevoel. Van zodra ik me fit voelde gaf de coach me het vertrouwen. Ik amuseer me en ben hier heel gelukkig. Ik heb de juiste keuze gemaakt.”