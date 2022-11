“Mentaliteit bekermatch meenemen naar Molenbeek!”

LommelLuttele dagen na de pijnlijke uitschakeling in de Croky Cup stapt al wat Lommel SK heet weer in de bus voor een zondags tripje richting Molenbeek. RWDM geldt als de grote titelfavoriet in tweede en ervaren rot Robin Henkens (34) weet dat groen-wit een pittig avondje te wachten staat. Maar, niet getreurd, van dit Lommel kan je alles verwachten.

“Inderdaad. De ene keer is het geweldig maar een dag later misschien het omgekeerde. Eén ding is zeker, op vlak van voetballend talent moeten wij voor niemand onderdoen in deze reeks.” Stevige taal maar woensdagavond mocht vriend en vijand vast stellen hoe zelfs een onuitgegeven B-ploeg de betere was van een -weliswaar erg bleke- topklasser uit Zulte-Waregem. Alleen, die ene bezoekende bal tussen de palen was er te veel aan. Henkens mocht een avondje toekijken van op de bank, maar zag vooral positieve dingen.

“Efficiëntie is alles in het voetbal, dat bleek nog maar eens. Pijnlijk. Ondanks ons prima voetbal was de ontgoocheling achteraf dan ook groot. Het ging iedereen dagen dat we een buitenkans op kwalificatie hadden gemist. Ik stelde echter vast dat wat al te vaak ontbreekt bij ons nu wel in overvloed aanwezig was: mentaliteit, doorlopende concentratie en vechtlust. Als we dit soort instelling nu eens meenemen naar Molenbeek…”

Jeugdig talent

“Dat ik woensdag op de bank zat? Dat was ook het geval voor andere basisspelers en dat behoeft voor mij geen uitleg. Misschien maakt onze trainer gebruik van een bekerwedstrijd om sommigen wat rust te gunnen in zo’n drukke periode? De competitie primeert en ik denk dat we zonder schroom de top-zes en de play-off’s richting promotie moeten viseren. Het klopt dat we een erg wisselvallig seizoen doormaken maar dat heeft alles te maken met de wat onevenwichtige samenstelling van onze spelersgroep. Lommel heeft dan wel veel jeugdig talent in huis maar zoals elke jeugdspeler verloopt hun opleiding richting het echte profvoetbal met up’s en down’s. Dat lees je dan ook af in de uitslagen als zo’n jongens de dag na een topprestatie helemaal nergens zijn.”

“RWDM? We konden thuis de drie punten pakken maar ik verzeker je dat we hebben afgezien. Na een moeizame seizoensstart merk je dat die ploeg helemaal onder stoom is gekomen en speelt als het te kloppen team in de strijd om de titel. Niet twijfelen, RWDM is de grote titelfavoriet maar we zullen ons vel duur verkopen…”

RWDM - Lommel SK, op zondag 13 november om 20 uur.