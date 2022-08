Men’s Trophy Koksijde: Belgische zege voor Raphael Collignon

Toernooidirecteur Jos Exsteens, reeds 20 jaar voorzitter van tennis- en padelclub TC Koksijde, was uiteraard in zijn nopjes met de nieuwe laureaat. “We zaten enkele dagen met wat regenperikelen opgezadeld maar de eindsprint mocht er best zijn. Het slotweekend verliep vlekkeloos en voor iedereen is het ontzettend leuk dat er 2.500 toeschouwers gratis van deze finale konden genieten. Met dank aan de vele sponsors en uiteraard ook de gemeente Koksijde en onze vele vrijwilligers.”

Belgische toppers in wording

De gehele week kregen de toeschouwers prachtig tennis voorgeschoteld en vooral de Belgen deden het uitstekend. De 16-jarige Gilles Arnaud Bailly maakte indruk door in de tweede ronde West-Vlaming Joris De Loore, ATP 354 en derde reekshoofd, uit te schakelen maar finaal moest de finalist van Roland Garros bij de juniores in zijn kwartfinale met twee keer 6-4 een knieval maken voor Raphael Collignon, ATP 369 en vijfde reekshoofd. Diezelfde Collignon werd de revelatie van het toernooi want deze 20-jarige Waal speelde in de ‘Koksijdse put’ de pannen van het dak. Zonder setverlies stoomde hij door naar de finale. Het eerste spel van deze eindstrijd duurde een tiental minuten en niets liet toen vermoeden dat het finale eindpleit in iets meer dan een uur zou beslecht zijn. Finalist Hernan Casanova, Argentijn en als ATP308 het eerste reekshoofd, kreeg immers geen vat op zijn Belgische tegenstander en moest met 6-1, 6-1-cijfers in Collignon zijn meerdere erkennen. Collignon, een speler die we de komende jaren zeker in de gaten zullen moeten houden.