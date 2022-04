Menen staat voor dubbele confrontatie met Aalst: “Moeilijk te voorspellen hoe het gaat verlopen”

We legden ons oor te luisteren bij manager Anne Verhelst. “Het is een heel heftige periode geweest. Eind januari kondigden we aan dat Menen het aan het einde van het seizoen voor bekeken zou houden in de hoogste afdeling. Plots kwam er heel wat hulp uit verschillende hoeken, zowel qua medewerkers als financieel. Bovendien was er de niet te miskennen kreet van de supporters. We trekken woensdag trouwens weer met een volle bus fans naar Aalst. We zijn heel tevreden dat de club verder kan blijven bestaan en het is leuk om bezig te kunnen zijn met het team voor komend seizoen. Onze coach, Frank Depestele, en kapitein Jelle Sinnesael die aan zijn vijftiende seizoen bij ons zal beginnen, waren de eersten om hun contract te verlengen. Libero Yentl Bille heeft nog een lopend contract en onze andere libero Lowie Stuer verlengde zijn contract met twee seizoenen. Hetzelfde geldt voor hoekspeler Mathieu Vanneste. Van Seppe Rotty, Simon Plaskie (beiden Roeselare), Kobe Brems (Gent) en Maxime Libert (Marke-Webis) nemen we afscheid. Buitenlanders Akseli Lankinen en Simon Andersen keren wellicht terug naar hun thuisland. Met Leonis Dedeyne en Lou Kindt wordt nog onderhandeld. Tot slot haalden we twee jonge nieuwkomers binnen. De 20-jarige spelverdeler Thiemen Ocket komt over van Gent. De één jaar jongere Basile Dermaux is een jeugdproduct van Roeselare en is hoofdaanvaller bij de nationale U20. Voor het overige zijn er heel wat gesprekken lopende. We maken de namen pas bekend als alles helemaal rond is”.