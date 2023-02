Menen speelt slotmatch tegen Borgworm, maar kijkt vooral uit naar bekerfinale: “Het wordt één groot feest”

Decospan Menen ontvangt zaterdagavond Borgworm voor zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Na de winst tegen Achel en de zekerheid over deelname aan de Champions play-offs gaat de focus van een aantal spelers en zeker de supporters echter meer naar de bekerfinale op zondag 26 februari.

De bekerfinale tegen provinciegenoot Roeselare in het Sportpaleis wordt een historische gebeurtenis voor volleybalclub Menen. Zestien jaar gelden stond de grensploeg al eens in de eindstrijd, toen gespeeld in Knokke-Heist en met 3-0 verloren van Maaseik. Sinds de bekerfinale afgewerkt wordt in het Antwerpse Sportpaleis, is het echter hét evenement van het jaar voor elke volleyballiefhebber. Meer dan tienduizend supporters komen er genieten van een geweldige ambiance. Dit jaar dus mét een heel legioen Menen-fans. Het Menense publiek staat gekend als fanatiek. De hel van Menen zal op 26 februari verhuizen naar Antwerpen. “ The green wall” als tegengewicht voor de blauwe Roeselaarse muur. “De ticketverkoop loopt inderdaad als een trein”, bevestigt manager Anne Verhelst. “We zitten momenteel aan een 1100-tal verkochte tickets en er komen er dagelijks nog bij. Oorspronkelijk hadden we duizend T-shirts laten drukken, maar we zullen er dus nog moeten laten bijmaken. Het leeft echt wel bij de mensen. We hebben groene vlaggen in het straatbeeld gehangen en er werd een promofilmpje met de spelers opgenomen dat te zien is via onze Facebook-en Instagrampagina. Ja, er wordt over gepraat. Mensen die anders nooit naar de volleybal komen, hebben nu een zitje gereserveerd. Om alles organisatorisch geregeld te krijgen, sluiten we zondag onze ticketverkoop af. Er komt heel wat bij kijken, maar we zijn met een grote groep om alles in goede banen te leiden”.

“Ik was er zestien jaar geleden ook al bij toen we in Knokke-Heist de finale speelden tegen Maaseik. Het is nog altijd tof om de filmpjes van toen te herbekeken, maar nu wordt het ongetwijfeld een veel grotere beleving. Ik hoop dat we in het Sportpaleis voor sfeer kunnen zorgen, maar de Menense fans kennende twijfel ik daar niet aan. Het wordt één groot feest en ongeacht het resultaat zakken we na de finale af naar Menen voor een grote afterparty. Sportief gezien zijn we uiteraard underdog tegen Roeselare, al is de hoop na het nipte 3-2-verlies van ruim een week geleden toch wat gegroeid. Misschien is er toch wel iets mogelijk. Zij zullen misschien wat vermoeid zijn door hun zware programma, terwijl wij rustig kunnen toeleven naar de finale. Maar het blijft uiteraard Roeselare”.

Slotmatch tegen Borgworm

De laatste opdracht in de aanloop naar de bekerfinale is de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Borgworm. Momenteel staat Menen op de vierde plaats, maar de grensploeg heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan de concurrentie. “Alles is nog mogelijk. We kunnen nog op de derde plaats eindigen. We moeten gewoon zorgen dat we de drie punten pakken en dan zien we wel. In de heenmatch tegen Borgworm verloren we met 3-1, maar dat was in onze mindere periode die we maar wat graag vergeten. We hebben toen nooit gepanikeerd. Het kon niet zijn dat we plots niets meer konden. Het heeft tijd gevraagd, maar zijn erbovenop gekomen. In dat opzicht was onze Europese ervaring een positieve zaak. We wonnen aan ervaring, samenwerking en teamspirit. Iedereen is erdoor gegroeid”.