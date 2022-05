Menen niet opgewassen tegen kampioen Roeselare: “Fier op beste seizoen ooit”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEMenen is er niet in geslaagd om het kampioensfeestje van Roeselare uit te stellen. De troepen van coach Frank Depestele waren ook in het derde finaleduel niet opgewassen tegen de Roeselaarse machine (25-22, 25-20 en 25-13). Ondanks het verlies in de titelfinale kan Menen terugblikken op een memorabel seizoen.

Een stunt in de titelfinales heeft er nooit ingezeten. Menen verloor de drie wedstrijden met 3-0. “We hebben ons best gedaan, maar het vat was af”, luidt de analyse van kapitein Sinnesael over de titelfinales. “Dikke proficiat aan Roeselare, ronduit de verdiende winnaar. Jammer dat we na ons schitterend seizoen niet meer weerwerk konden bieden. Dit seizoen was een rollercoaster aan emoties. Het was de eerste keer dat de club in de finale stond en ik heb er enorm van genoten. Komend jaar wordt mijn 15e en laatste seizoen. We zullen het verlies van enkele sterkhouders moeten opvangen, maar ik kijk er enorm naar uit. Vooral de Champions League wordt een unieke ervaring, mooi om mijn carrière mee af te sluiten”.

Roeselare verdiende kampioen

Ook coach Frank Depestele moet toegeven dat Roeselare te sterk was. “We wisten dat Roeselare moeilijk te kloppen zou zijn en zeker drie keer”, aldus Depestele. “Toch hadden we op meer gehoopt. Gisteren was één van onze beste matchen. Verdedigend deden we het goed, maar aanvallend konden we iets te weinig scoren. De appreciatie van de supporters na de wedstrijd deed ons veel deugd. Misschien een beetje raar dat de fans ons toejuichten nadat we net de titel gemist hadden, maar het feit dat de titelfinales voor de club iets uniek zijn, speelde zeker mee. We mogen trots zijn op ons parcours. Roeselare is over het ganse seizoen gezien de verdiende kampioen. We konden ze nooit echt onder druk zetten, ze hebben ervaring en hadden driemaal het thuisvoordeel.”

Beste seizoen ooit

Het was een bizar seizoen voor Menen. Bijna einde verhaal, opgestaan en met het bereiken van de titelfinales clubgeschiedenis geschreven. “Iedereen heeft het over de stopzetting, maar voor ons had die uiteindelijk niet zoveel impact. In het begin waren we wel in shock, maar na twee dagen kregen we al positieve signalen. We zijn daar niet zoveel mee bezig geweest. Dan was de bekeruitschakeling tegen Gent een veel grotere ontgoocheling, en nu nog. Vanaf januari kenden we een goede periode en onze play-offs waren super. Dit was het beste seizoen ooit voor Menen en daar zijn we best wel fier op. De sfeer onder de spelers en de steun van onze fantastische supporters hebben zeker hun rol gespeeld.”

Nominatie coach van het jaar

Menen neemt afscheid van spelers als Lankinen, Plaski, Rotty en Andersen. “Volgend seizoen zullen we weer moeten bouwen. Stap voor stap. Onze ambitie is opnieuw om in de top vier mee te draaien”, zegt Depestele die genomineerd is voor coach van het jaar. “Die nominatie is een toffe erkenning, maar ik had liever een prijs gepakt.”