Menen mét Jelle Sinnesael nu wel voorbij Guibertin: “Felle start was heel belangrijk”

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIEVoor een volle zaal speelde Decospan Menen zaterdagavond met het mes op de keel. De grensploeg moést in de achtste finale voorbij Guibertin om zijn finale-ambities in de beker waar te maken. In het competitieduel van vorige week haalden de Waals-Brabanders het vlot met 0-3. Nu zwoegden de West-Vlamingen zich naar de kwalificatie via een beklijvende vijfsetter (25-17, 23-25, 25-19, 12-25 en 15-8).

In de competitie liep het voor de jongens van coach Frank Depestele nog voor geen meter. In de drie partijen tegen Aalst, Guibertin en Roeselare kon de grensploeg zelfs geen enkele set winnen, al was er in de thuismatch tegen Roeselare wel geregeld een opflakkering van het spelniveau. Een verzachtende omstandigheid voor mindere prestaties van de vice-kampioen was de afwezigheid van kapitein Jelle Sinnesael die op training een schouderblessure opliep. Tegen Roeselare trad de 37-jarige middenman wederop, maar zaterdag stond de kapitein van bij de aanvang tussen de lijnen. Sinnesael is terug en Menen wint weer: is dat de conclusie?

“Ik zou beiden niet meteen aan elkaar koppelen”, reageert de middenman al lachend. “Met mijn ervaring kan ik op sommige momenten misschien wel wat rust brengen en op andere ogenblikken wat meer agressiviteit in het team. Maar ik ben vooral blij dat ik opnieuw heb kunnen spelen. Enkel bij het aanvallen had ik nog wat last aan de schouder, maar het is onder controle. Ik ben supertevreden met de zege. Het was absoluut niet makkelijk, maar de kwalificatie is er en dat is het allerbelangrijkste.”

“Onze start was goed. De coach heeft daar ook enorm op gehamerd. Een felle start tegen Guibertin was superbelangrijk. Als je hen laat spelen, loopt het verkeerd af. De eerste beurt was goed en we wonnen vlot. Ook in de tweede set haalden we een meer dan behoorlijk niveau, maar Guibertin nam risico in service en dat pakte goed uit. We verloren uiteindelijk met twee punten verschil. In de derde set haalden we weer een goed niveau. Onze vierde beurt was heel slecht. We haalden amper twaalf punten. Maar ik verlies liever een set heel zwaar dan met 23-25. Een nipt setverlies blijft langer in de kopjes hangen. Nu gingen we er in de vijfde set meteen tegenaan en wonnen we verdiend.”

Niet flauw doen

“Deze bekerwinst is een enorme opsteker. We hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken dat de beker dit seizoen ons absolute hoofddoel is. Door onze slechte competitiestart kwam dat in het gedrang. Het verlies tegen Guibertin deed enorm veel pijn. In de vijftien seizoenen dat ik voor Menen speel, was dit één van onze slechtste matchen. We hebben samengezeten met de spelers en ieder heeft zijn zegje kunnen doen. We zijn hard blijven werken op training. Er zit veel potentieel in deze groep, maar het kwam er nog niet uit tijdens de wedstrijd. Hopelijk zijn we nu vertrokken”

Woensdag staat Menen in de competitie tegenover Borgworm, zaterdag is er de kwartfinale in de beker tegen Berg-Op Wijgmaal dat het duel van de eerstenationalers tegen Hofstade-Zemst won met 0-3. “Ik zou een heel verhaal kunnen ophangen en zeggen dat het een lastige match wordt, maar we moeten niet flauw doen. Het gaat om een tegenstander uit de derde klasse. Er zijn geen excuses, we moéten die wedstrijd gewoon winnen. Ook in de midweekwedstrijd tegen Borgworm kunnen we met niets minder dan de drie punten tevreden zijn. Er is nog niets verloren na onze zwakke competitiestart, maar we moeten nu wel dringend punten beginnen pakken.”