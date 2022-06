Menen-Kemmel-Menen start voor het eerst in Reningelst, tweemaal Kemmelberg en vijf plaatselijke ronden

WIELRENNEN JUNIORENDe klassieker Menen Kemmel Menen voor junioren op zondag 10 juli start voor de eerste keer in Reningelst. Met twee keer de Kemmelberg en éénmaal de Monteberg. In Menen zijn er vijf plaatselijke ronden. De organisatoren van KWSC Menen gooien het voor de komende editie van deze interclub op de UCI-kalender over een totaal andere boeg.

“Nadat we vorig jaar kozen voor een plaatselijk parcours knopen we dit jaar opnieuw aan met een rit in lijn”, zegt secretaris Dirk Expeel. “Na de start doen we een stuk van het parcours van de Internatie voor beloften en elite zonder contract eind juli. “Het gaat richting Loker en De Klijte om een eerste keer de Kemmelberg te beklimmen. Nadien gaat het via Loker, Reningelst en De Klijte een tweede keer naar de Kemmelberg.”

“Via Loker snijden we af richting de Monteberg. Het gaat dan langs Wulvergem, Mesen, Wijtschate, Hollebeke, Zandvoorde, Geluveld, Geluwe en Wervik naar de plaatselijke ronden van 9,1 kilometer. De aankomst is opnieuw in de Generaal Lemanstraat aan café de Witte Zwaan.”

Voor de bergprijs komen zeven hellingen in aanmerking: Goeberg, Smijtersstraat, Mesenberg, Zandvoordeberg en tweemaal de Kemmelberg en één keer Monteberg. De totale afstand bedraagt 126,8 kilometer en daarvan is 80,6 kilometer in lijn. Er zijn 25 ploegen ingeschreven, waaronder alle Belgische ploegen, maar ook de betere ploegen uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Denemarken, USA, Letland en Polen.

Wat sedert 1908 jarenlang Gent-Menen was en later Menen-Kemmel-Menen werd, vindt niet langer plaats op 11 juli ter gelegenheid van Vlaanderen Feest. “Omwille van de sponsors stappen we af van die vaste datum en kiezen voor een zondag”, legt Expeel uit.

Ook meisjes jeugd

De afgelopen drie edities won telkens een Nederlander: Zijlaard Maikel (2017), Rick Pluimers (2018) en vorig jaar Job Boontjes. In 2019 en 2020 was er geen editie. De laatste winnaar uit eigen land is Lothar Verhulst in 2016. Vroeger was er een afwachtingswedstrijd voor nieuwelingen of een open wedstrijd voor beloften, elite zonder contract en masters.

“Voor het eerst in de geschiedenis van de club organiseren we een wedstrijd voor meisjes jeugd”, zegt de secretaris. De totale afstand van die wedstrijd is 72,8 kilometer, start om 14 uur.

Lees ook: meer wielrennen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.