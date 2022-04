Menen grijpt naast titelfinales, maar krijgt zaterdag tegen Roeselare nieuwe kans

“Dit is niet het resultaat waarop we gehoopt hadden”, zegt libero Lowie Stuer. “We wilden het nodige puntje sprokkelen, maar begonnen twijfelend aan de wedstrijd. Vooraf was er geen sprake van druk. Eens de wedstrijd begon, was die er toch wel. Niet alle spelers waren honderd procent en punten die we normaal wel pakken, konden we niet afmaken. De frisheid ontbrak op sommige momenten. Ik vond Maaseik niet supersterk spelen. In normale omstandigheden moesten we het verschil kunnen maken. Er was echter te weinig geloof in eigen kunnen en dat maakte het verschil tussen het beoogde puntje pakken of niet. We streden vooral tegen onszelf. Het was al enkele jaren geleden dat we in Maaseik nog verloren hadden. Heel jammer natuurlijk, want we voelden dat we er dichtbij waren.”

“De opdracht in Maaseik was zwaar, maar zaterdag tegen Roeselare wordt het nog lastiger”, voorspelt de 26-jarige Stuer . “Maaseik trekt op bezoek bij Maaseik en telt twee punten minder. We kunnen beginnen rekenen, maar moeten er gewoon van uitgaan dat we best gewoon winnen. Je voelt binnen de groep dat het seizoen nog niet gedaan is voor ons. Mochten we de titelfinales toch niet halen, zou dat een heel abrupt einde zijn. Dat moeten we absoluut vermijden. Roeselare is al zeker van de eerste plaats en zou inderdaad kunnen kiezen wie er samen met hen om de titel zal strijden. We mogen daar echter niet van uitgaan en weten niet hoe ze er in Roeselare over denken. Als Maaseik in de titelfinales zit, wacht hen een verplaatsing van enkele uren. Tegen ons is het maar een kwartiertje rijden. Ik zou het wel weten (lacht). De trip naar de hel van Menen in sporthal Vauban is alvast geen reden om ons te proberen mijden. Omdat wij geen video-challenge kunnen voorzien, is onze zaal niet geschikt voor de titelfinales. Jammer dat we niet zouden kunnen aantreden in onze vertrouwde zaal, maar langs de andere kant zijn het de supporters die de hel maken. Ook op een andere locatie zullen onze supporters ons massaal steunen. We moeten sowieso niet teveel speculeren. Ook al stelt Roeselare spelers op die minder aan de bak kwamen, dan nog is het een heel sterke tegenstander. Wij moeten gewoon uitgaan van eigen sterkte en met de steun van ons thuispubliek zaterdag voluit voor de zege gaan.”