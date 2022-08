Menco Deryck slikt met KVK Ninove na bekernederlaag nu ook eerste competitieverlies: “Meer efficiëntie nodig”

Met De Wannemaeker en Deryck opnieuw in de ploeg koos thuiscoach voor een 3-5-2-opstelling om een antwoord te bieden op de gevaarlijke crossballen van Francs Borains. De thuisploeg had het best lastig met die gewijzigde tactiek en was het eerste kwartier opvallend zoekende. “En dan slikken we na een al te eenvoudige combinatie centraal heel makkelijk de 0-1", gaf Menco Deryck na afloop toe.

Haydock herschikte daarop zijn troepen en in een 4-3-3 begon het veel beter te lopen voor Ninove. De Walen plooiden steeds meer terug en Ninove domineerde. “Bij de rust hadden we echt het gevoel dat we terug zouden kunnen komen. We konden na de pauze ook de lijn doortrekken en drukten Francs Borains helemaal terug. Maar zoals wel vaker in het voetbal stootten we op een counter na balverlies en keken we tegen een onterechte 0-2 aan. De wereldgoal van Steve Bael met een heerlijk schot in de winkelhaak zorgde ervoor dat we er opnieuw in gingen geloven. Maar helaas viel dat tweede doelpunt niet meer, ondanks de kansen die we kregen”, aldus Deryck.

Efficiëntie

En zo slikte Ninove een onverdiende en zure eerste competitienederlaag. “Dat we dit niveau van eerste nationale aankunnen, is duidelijk. Maar het is ook gebleken dat we onze efficiëntie moeten opkrikken op dit niveau. Dit is een werkpunt. Jammer dat we uitgeschakeld zijn in de beker, want we keken uit naar een match tegen Deinze. Langs de andere kant hebben we nu wel tien dagen geen wedstrijd en kunnen we ons rustig voorbereiden op onze verplaatsing naar de beloften van OH Leuven”, besluit Deryck, die na zijn zware knieoperatie eind vorig seizoen weer helemaal de oude is en zelf aangeeft geen hinder meer te ondervinden.

