Menco Deryck pakt met Ninove eerste thuiszege in vijf maanden: “Getoond dat we nog leven”

Het nieuws dat de club geen licentie aanvraagt voor een vervolg in eerste nationale lijkt helemaal verteerd bij Ninove, want zaterdagavond speelde de ploeg een sterke wedstrijd die bekroond werd met een terecht zege. Polizzi zorgde bij Ninove voor de eerste dreiging maar de goal viel aan de overzijde. Daar bediende Zaanan gemeten Aziz en die zag de bal met geluk voorbij Van Den Noortgaete in doel belanden. De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten. Özkan pikte de bal op en Deryck prikte op aangeven van Luca Polizzi de gelijkmaker tegen de netten. Na rust haalde Devalckeneer een schot van Fabio Polizzi uit de hoek. De Backer verlengde een vrijschop van Luca Polizzi naast. Deryck zette voor op Romero die afgestopt werd door handspel en zelf de strafschop omzette. Na een voorzet van Deryck en een combinatie Romero-Bael knalde de Ninoofse centrumspits een derde thuistreffer naast.

Een glunderende Deryck was tevreden met de zege van zijn ploeg. “Temeer omdat ze meer dan verdiend was. Ik ga nu niet beweren dat het nieuws van afgelopen week voor een bevrijding heeft gezorgd. Ikzelf heb hier nooit enige druk ervaren. Mogelijk dat het bij andere jongens wel meegespeeld heeft. Tegen Antwerp, wat ik toch een van de minste beloftenploegen in onze reeks vind, zijn we doorlopend de betere ploeg geweest en dus hebben we loon naar werken gekregen”, aldus Deryck.

Allemaal sportmensen

Hij is ervan overtuigd dat de spelersgroep er alles aan wil doen om zich dit seizoen sportief te redden. “We zijn allemaal sportmensen. We laten het hoofd niet hangen en hebben zaterdagavond getoond dat we nog leven. We ontvangen deze maand nog Charleroi B en Rupel Boom voor eigen volk. Er zijn nog aardig wat punten te sprokkelen. Of ik bij Ninove zal blijven? Ik denk dat die kans groot is. Ik heb nog een lopend contract voor een jaar. Bovendien is de goesting om elders te gaan voetballen ver te zoeken. Nu sta ik hier op een dik kwartier. Ook daar hou ik rekening mee”, geeft de Hallenaar mee.

Op bestuursniveau is er trouwens nog geen beslissing gevallen over de opvolging van de plots overleden voorzitter Patrick De Doncker. Naast Gunther Van Der Perren zou ook Dirk De Doncker, broer van, mee in de running zijn volgens verschillende bronnen.

KVK Ninove: Van Den Noortgaete, Djoum (72' Straetman), Polizzi F., Deryck, Romero (84' Grancea), Polizzi L., Geenens, Özkan (62' Lufira), De Backer, Bael.

Antwerp B: Devalckeneer, Amal (56' Horemans), Aziz, Krasniqi, Elmazhad, Shala, Legein, Vanhees, Degallaix (65' Soussi), Ben Hamed (83' Boakye), Zaanan (83' Davis).

Doelpunten: 21' Aziz (0-1), 32' Deryck (1-1), 77' en 79' Romero (2-1 pen. en 3-1).

Geel: Bael, Elmazhad, Shala.

