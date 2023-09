Memorial Van Damme rode draad in carrières Remi Van Ophem en Herman Meersseman: “Ik was wat bang om vragen te stellen aan Carl Lewis”

Voetbal tweede nationale A Elimane Coulibaly coacht KRC Gent naar eerste overwin­ning: “Als men ons degradatie­kan­di­daat noemt, geeft dat alleen maar motivatie”

Na een woelige voorbereiding en een nederlaag in de seizoensopener tegen Dikkelvenne, heeft KRC Gent de rug gerecht tegen Olsa Brakel. Hoofdcoach Elimane Coulibaly was vooral te spreken over de mentaliteit van zijn jongens.