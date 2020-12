Memorial Bjorg Lambrecht wordt in 2021 interclub voor beloften: “Voor Bjorg mag het iets meer zijn”

De Memorial Bjorg Lambrecht heeft één editie achter de rug. Zaterdag 3 oktober schreef de Limburger Tristan Scherpenbergh de kermiskoers voor beloften op zijn naam. De organisatoren, de Knesselaarse supportersclub van de verongelukte renner, hielden ondanks twee eerdere forfaits door de coronacrisis vol. De wedstrijd kon perfect doorgaan. Volgend jaar willen de organisatoren op de waardeladder binnen de organisaties een trap klimmen.



“Voor Bjorg mag het iets meer zijn”, benadrukt Kurt Lambrecht terecht. “Op voorwaarde dat we het financiële plaatje rondkrijgen. We hebben 7.500 euro nodig om de organisatie rond te krijgen. Sponsors zijn nog altijd welkom. Met zo’n interclub realiseren we een wens van Bjorg. Negen maand voor zijn ongeval in de Ronde van Polen zaten we in de supportersclub met de idee een koers te organiseren. Bjorg benadrukte dat het een wedstrijd voor beloften moest zijn. Omdat jongens die overkomen van de junioren het meteen moeten opnemen tegen eliterenners zonder contract. Wat voor niemand makkelijk is.”

Toer van dertien kilometer

De streep van de Memorial Bjorg Lambrecht zal langs de Maldegemseweg worden getrokken. Het wordt een interclub op een plaatselijk parcours. “In oktober kozen we voor een toer van tien kilometer”, verduidelijkt Kurt Lambrecht. “De omloop van de interclub zal ongeveer dertien kilometer lang zijn. Volledig op het grondgebied van Knesselare. We zouden de oversteek naar Beernem of Oedelem kunnen maken, maar dan zitten we op het grondgebied van een andere politiezone én in een andere provincie.”

“Uiteraard passeren we aan het supporterslokaal van Bjorg in het centrum van Knesselare. De aankomstzone langs de Maldegemseweg gaan we behouden. Die loopt lichtjes op en meestal zit de wind er op de neus. De snelheid in een eventuele sprint zal er nooit bijzonder hoog liggen.”

Een interclub organiseren vergt extra inspanningen. De supportersclub van Bjorg Lambrecht probeert een draaiboek op te stellen. “Op dat vlak hebben we een aantal goeie contacten”, gaat Lambrecht verder. “Johan Gussé en Fredy Tanghe staan ons bij. Van heel wat andere mensen kregen we veel tips. Al is de communicatie langs digitale weg niet altijd makkelijk.”