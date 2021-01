Meino Rozendal (Vamos Stekene-Sint Gillis Waas): “Geen enkele club uit de streek zag het zitten om de competitie voort te zetten”

VOLLEYBAL NATIONALE 1 VROUWENVamos Stekene-Sint Gillis Waas had al een aantal weken geleden beslist dat - zelfs wanneer de competitie hervat zou worden - het niet mee wilde stappen in een risicovolle onderneming met wedstrijden. De veiligheid komt te veel in het gedrang dixit trainer-coach Meino Rozendal. Dit weekend maakte Volley Vlaanderen bekend dat de huidige competitie - met uitzondering van de Liga - definitief wordt stopgezet in alle reeksen.

“Het was onzinnig om onszelf in een uitzonderingspositie te plaatsen en risico’s te nemen om aan een competitie deel te nemen, die achteraf toch niet mee telt”, verklaart Rozendal. “Er kwam te veel bij kijken. Het was te veel gedoe. Met maximum vier in een auto een verplaatsing maken naar - zeg maar - Tchalou of Namen, dat is bijna twee uur rijden. Bovendien zou het verboden zijn om voor of na de wedstrijd de kleedkamer te betreden. Natuurlijk spelen de veiligheid en de gezondheid een grote rol. De beslissing van de bond is evident.”

Extra lange voorbereiding

“Indien de situatie en de federale en plaatselijke maatregelen het weer toelaten, is het de clubs natuurlijk toegelaten om de trainingen te hervatten, onderling vriendschappelijke wedstrijden of andere te organiseren”, laten de beleidsmensen van de Belgische volleybalbond weten. “Dit evenwel steeds met inachtneming van de geldende voorschriften of protocollen.”

“Wanneer die toelating er komt, beginnen we direct opnieuw te trainen. Dan beschouwen we de volgende maanden als een extra lange voorbereiding op het volgend seizoen”, reageert Rozendal op dat bericht. “Dan houden we rekening met de opvolging van de maatregelen, per twee trainen of in groepjes van vier. Clean en hygiënisch. Onze sporthal is, met drie velden, gelukkig geschikt voor die oplossingen. Voor ons is er nog een extra factor die voor moeilijkheden zorgt. Ik ben een trainer uit Nederland en er speelt ook een Hollandse speelster bij ons. We moeten dus regelmatig de grens over. Dat vraagt om nieuwe maatregelen, met in elk land andere voorwaarden en afspraken.”

Quote De motivatie om via oefeninge­tjes op de computer te blijven sporten is afgezwakt. Maar wanneer er mag getraind worden, dan zal iedereen aan de poort van de sporthal staan. Daar ben ik van overtuigd Trainer Meino Rozendal

“Niemand van onze ploeg heeft afgehaakt wegens de pandemie. Niemand van de dertien speelsters heeft laten weten dat zij niet meer voort wil volleyballen, omdat zij het lopen, wandelen of fietsen hebben ontdekt”, meldt de trainer-coach van Vamos opgetogen. “In het begin was iedereen wel fel bezig met online trainingen, maar dat is geleidelijk aan verminderd. De motivatie om via oefeningetjes op de computer te blijven sporten is afgezwakt. Maar wanneer er mag getraind worden, dan zal iedereen aan de poort van de sporthal staan, daar ben ik van overtuigd. Het spreekt in ons voordeel dat we net gepromoveerd zijn (naar Nationale 1). De uitdaging om een reeks hoger te spelen is nog steeds aanwezig. Iedereen wil ontdekken of zij mee kunnen op dat niveau hoger. Dat is ons geluk.”

Op veilige manier beginnen

“Het is een trouwens ook een logische beslissing van Volley Vlaanderen om dit jaar geen stijgers of dalers aan te duiden”, bevestigt Rozendal. “Het is even vanzelfsprekend dat er geen herstart komt. Geen enkele club uit de streek zag het zitten om de competitie voort te zetten. Laat ons er maar in september op een veilige manier aan beginnen. De goesting zal dan dubbel zo groot zijn.”