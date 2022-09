Meino Rozendal (Vamos Stekene): “Onze eerste ambitie is om te genieten van het volleybal”

“Het was een leuke pot volleybal”, stelt de Nederlandse coach Rozendal vast met zijn typisch sappige Hollandse uitdrukkingen. “Ik heb aardige dingen gezien. Goede spelverdeling en een knappe verdediging. Er ontbreken nog een paar speelsters, dus de toekomst ziet er goed uit. Indien we dit niveau ieder weekend kunnen vasthouden, dan gaan we een mooie competitie tegemoet.”

Op de toppen van de tenen

“Onze eerste ambitie is om iedere week van het spelletje te genieten”, blikt de Vamos-trainer vooruit. “Vorig jaar eindigden we op de zevende plaats. Je start ieder seizoen met de ambitie om het beter te doen. Onze missie is om de speelsters verder te laten ontwikkelen en om het volleybalspel almaar te verbeteren. Er is geen enkel doel om te promoveren, dus dat kan niet voor extra druk zorgen. We willen gewoon elke wedstrijd ons beste niveau halen. Hoe het dan afloopt, zien we wel op het einde van de competitie. Volgende week ontmoeten we een nieuw topteam in Beveren-Roeselare.”