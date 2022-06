Mehdi Tarfi over transfer van Deinze naar het Lisp: “Vond Lierse al altijd een mooie club”

“Mijn situatie bij Deinze was een beetje onduidelijk. Met de nieuwe eigenaars, de totaal nieuwe staf, enzovoort. Die vier seizoenen bij SK Deinze zijn wel heel mooi geweest. We waren heel goed op elkaar ingespeeld, een hechte vriendengroep ook. Dat was de sterkte van SK Deinze, zo zijn we vanuit eerste amateur naar 1B kunnen groeien. Ik heb er enkele warme vriendschappen aan overgehouden. Voor zowel Youssef Challouk als Tom Vandenberghe ben ik heel blij dat zij de stap naar 1A kunnen zetten. Net als voor Viktor Boone. Dik verdiende transfers.”

Maandag eerste training

Anderlechtideeën uitdragen

Intussen startte Tarfi een eigen voetbalproject op. Met zijn tweelingbroer Karim (Dender), Bahnou Diarra (ex-NEC) en Anas Hamzaoui (vorig seizoen bij Virton) begon hij een soort van voetbalschool onder de naam Nolimit Belgium. “Leuk dat ik zoiets kan doen met mijn beste vrienden”, glundert Mehdi Tarfi. “We werden allemaal bij Anderlecht opgeleid. De kennis die we daar hebben opgedaan proberen we door te geven aan jongeren van gelijk welke leeftijd. We geven die persoonlijke trainingen in Opwijk, maar het is de bedoeling om in de toekomst ook andere locaties in gebruik te nemen.”