Mehdi Tarfi met SK Deinze naar het Lisp: “Voor mij is 1B heel leuke reeks”

De 27-jarige Tarfi, drie seizoenen onder contract bij SK Deinze, kende in 1B nog geen leuke campagne. Een operatie aan de enkel hield hem enkele maanden van het veld. Thuis tegen Lierse Kempenzonen (2-1-winst) stond hij tussen de lijnen, maar eigenlijk was hij er niet echt klaar voor. “Ronald Vargas viel tijdens de opwarming uit, ik kwam aan de aftrap terwijl het pas mijn eerste selectie was en ik hooguit op een invalbeurt hoopte”, blikt Tarfi terug naar de partij van zondag 4 oktober. “In die match had ik een aandeel in de openingsgoal van Youssef Challouk, maar nadien verhuisde ik naar de bank, wat later zat ik door een coronabesmetting twee weken thuis. Intussen gaat het steeds beter. Vorige zondag kreeg ik op RWDM een kans als basisspeler. Op mijn favoriete positie.”