Mehdi Oumedjeber en Torhout steeds dichter bij de linkerkolom: “Er is nog speelruimte om verder omhoog te klimmen”

“Dikkelvenne is een ploeg die in de heenronde 0-2 kwam winnen bij ons”, herinnert Mehdi Oumedjeber zich. “Een domme strafschopovertreding zette ons al snel op achterstand, waarna we de rest van de wedstrijd achter de feiten aanliepen en de bezoekers op een counter nogmaals scoorden. We kennen hun kwaliteiten, maar als we dit weekend mentaal ons hoofd erbij houden en onze duels weten te winnen, maken we zeker kans op winst. Op hun natuurgrasveld zal de bal misschien niet zo vlot rondgaan als wij dat willen, maar met onze ervaring moeten wij deze obstakels de baas kunnen. Enkele spelers zijn twijfelachtig met een kleine blessure, maar hun vervangers kunnen ook het verschil maken. We willen alvast geen excuses inroepen.”

De voorbije twee speeldagen speelde Torhout 2-2 gelijk tegen Jong Cercle en won het met het kleinste verschil van Gullegem. “Mentaal boekten we een belangrijk punt tegen Cercle, waar we na een snelle 2-0-achterstand nog twee keer wisten te scoren. Ik maakte een fout bij het eerste tegendoelpunt, maar wist met een assist na de pauze toch nog mijn gram te halen. Tegen Gullegem kwamen we wel op voorsprong, maar we lieten het na om na ons doelpunt verder te voetballen en de score verder uit te diepen. Het gebeurt wel vaker dat we na een voorsprong vergeten te voetballen. Daar moeten we de komende weken zeker op letten.”

Opties open

Torhout klom de voorbije weken op tot de elfde plaats van het klassement. Welke ambitie toont de Velodroomformatie nog dit seizoen? “Sinds de trainerswissel begin november hebben we een erg knappe reeks van twaalf wedstrijden neergezet waarin we slechts één keer verloren. Er is nog speelruimte om te klimmen tot de zevende plaats, maar de concurrentie in de middenmoot is groot en de verschillen zijn klein. Met onze mentaliteit en inzet moeten wij het verschil proberen te maken. Mijn eigen prestaties dit seizoen? Ik ben best tevreden, al blijf ik streng voor mezelf. Van nature ben ik een middenvelder, maar dit is nu mijn tweede seizoen, waarin ik op de linksachterpositie speel. Soms denk ik nog iets te veel aan doelpunten of assists, terwijl mijn prioriteiten eerder moeten liggen bij het houden van de nul. Een verlengd verblijf bij Torhout is een optie, maar ik heb nog niets beslist en leg de komende weken mijn focus op mijn eigen prestaties. Ik ben hier graag, maar voorlopig houd ik mijn opties liever open”, besluit de 26-jarige Fransman uit Roubaix.

SC Dikkelvenne – KM Torhout op zaterdagavond 11 februari om 19.30 uur.

