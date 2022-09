Mehdi Lazaar en KVC Houtvenne starten met zeven op negen na 0-3-winst in Kampenhout: “We zijn op goede weg”

In derde amateurklasse B kan KVC Houtvenne met zeven op negen terugblikken op een geslaagd seizoensbegin. Na het 0-0-gelijkspel in Geel op de openingsspeeldag volgde een felbevochten 2-1-thuiszege tegen Zwarte Leeuw. Vorige zondag werd dan weer vlotjes afgerekend met Sporting Kampenhout (0-3). Het gaat dus stilaan in stijgende lijn voor het team van coach Ruben Corstjens.

Met Mehdi Lazaar haalde KVC Houtvenne onlangs nog een straffe versterking binnen. De 29-jarige aanvaller trof in Kampenhout meteen twee keer raak. “In Geel was ik nog niet speelgerechtigd”, klinkt het. “Daar kan ik dus niet echt over oordelen, maar het was wel een degelijke wedstrijd. Vorige week was ik er wel bij. Zwarte Leeuw was een lastige tegenstander. Agressief in het spel en met een paar spelers die er bovenuit staken. Uiteindelijk hebben we met tien tegen elf nog het verschil kunnen maken. Op karakter. Ik was fier op de groep.”

Ervaring

In Kampenhout ging het blijkbaar iets vlotter? “Zo zou ik het niet durven zeggen”, aldus Lazaar. “In deze reeks zijn alle wedstrijden ‘des combats’. Het is nog heel vroeg om erover te praten, maar ik heb ambitieuze plannen met KVC Houtvenne. Als we ons doel willen waarmaken, zal er elke week opnieuw gestreden moeten worden. Kampenhout was pas gepromoveerd. Zij hebben met veel goesting gespeeld, maar uiteindelijk heeft onze ervaring de bovenhand gehaald. De motivatie in onze groep is groot. Zowel bij de spelers als bij de trainersstaf. Wij willen niks laten liggen.”

Westerlo?

Mehdi Lazaar bracht zijn jeugdreeksen door bij Standard, Genk, zijn geboorteplaats Montegnée en zelfs nog bij het Engelse Burnley. Bij de senioren ging het via STVV en Virton richting de Nederlandse tweedeklasser MVV. Hoe maakt een speler met dit palmares de overstap naar KVC Houtvenne? “Een lang verhaal”, lacht Lazaar. “Bij MVV ben ik door het nodige blessureleed op een zijspoor geraakt. Zij trokken daar uiteindelijk de kaart van de jeugd. Dat was een keuze waar ik me moest bij neerleggen. In had nog wel een paar aanbiedingen op hoger niveau in België, maar ook hier is de mentaliteit niet altijd even interessant.”

“‘C’est la vie’. Ik ben KVC Houtvenne dankbaar dat ik nu weer de kans krijg om te voetballen en ik ga er alles aan doen om met mijn ervaring, techniek en snelheid het team nog iets bij te brengen. We hebben een volledig nieuwe ploeg en ik ben zelf ook nog maar een paar weken hier. We moeten dus nog op elkaar ingespeeld geraken, maar ik heb het gevoel dat we op goede weg zijn. Of de invloed van moederclub KVC Westerlo een rol speelt? Je weet maar nooit. Ik ben nog altijd maar 29 jaar”, knipoogt Lazaar.