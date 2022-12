Mehdi Lazaar bezorgt KVC Houtvenne de zege tegen KVK Beringen (2-1): “Wij zijn zelf onze grootste tegenstander voor het kampioenschap”

“We hebben ons een beetje laten verrassen”, klonk het achteraf bij matchwinnaar Mehdi Lazaar. “Beringen was in de eerste helft zeker niet de betere ploeg. Wij hadden alles in handen. De beste kansen waren voor ons, maar we slikten een doelpunt op een stilstaande fase. Dat gaf de tegenstander vertrouwen, maar we hebben een goeie reactie getoond. Ik mocht invallen bij de rust en wist meteen twee keer te scoren. Dat was magnifiek. Ik heb het maximum van mezelf gegeven en ik ben heel blij dat ik de match zo mee in ons voordeel heb doen kantelen. Het gevaar van ons team komt langs alle kanten. Iedereen kan scoren, maar ik kom terug uit blessure. Voor mij persoonlijk is elk doelpunt dus een flinke opsteker.”