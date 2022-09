Mehdi Bounou plukt de vruchten van stevige voorbereiding: “Spelen voor dit Patro Eisden is een plezier”

Met 9 op 12 en gedeelde vierde plaats in de rangschikking heeft Patro Eisden de competitiestart niet gemist. De Maaslanders verloren op de openingsspeeldag tegen La Louvière, maar boekten daarna drie overtuigende overwinningen op rij. Zaterdag wacht de verplaatsing naar Dessel. “We zijn in de winning mood en willen deze zegereeks verder zetten. Ondertussen blijven we met de voeten op de grond en proberen we ons niveau aan te houden”, blikt Mehdi Bounou vooruit.

Bij Patro Eisden steken de flankspelers Mehdi Bounou en Leslie Bamona in topvorm. Beide spelers werden vorig weekend door vriend en tegenstander geroemd voor hun niet-aflatende inzet. En dit zowel voor hun aanvallende rushes, maar ook op verdedigend vlak deden ze meer dan hun duit in het zakje. “Onze truitjes na de wedstrijd waren door en door nat”, lacht Mehdi Bounou. “Maar het is normaal dat we voluit gaan. Conditioneel staan we zeer sterk. We plukken momenteel de vruchten van onze hard doorgedreven voorbereiding. We zorgen voor snelheid op de flanken, maar verzuimen ook niet onze verdedigende taken te doen. Gaatjes dicht lopen en storen. Dat is misschien tegen onze natuur in, maar onze wil om te slagen en te promoveren naar 1B is zeer groot. Iedereen knokt en vecht voor elkaar. Dat is momenteel de sterkte voor Patro. We zijn een hechte vriendengroep en dat maakt het zo leuk. Het is een plezier om voor deze ploeg en zijn supporters te spelen.”

Voor niemand schrik

Zaterdag reizen jullie naar Dessel. Deze ploeg pakte vorige week hun eerste driepunter tegen hekkensluiter Mandel. “In deze reeks moet je niemand onderschatten. Elke week zijn er verrassende uitslagen. Maar we bewezen in de eerste maand dat we voor niemand schrik hoeven te hebben. Op de eerste speeldag schoven we wel in La Louvière onderuit, maar daar zijn verzachtende omstandigheden voor. La Louvière is sowieso een titelkandidaat. Anderzijds was het toen nog wennen aan ons nieuw spelsysteem. Positief was dat we uit deze nederlaag lessen trokken. Dit vertaalde zich in drie overwinningen op rij en de plaatsing voor de beker van België. We zijn goed bezig. In Dessel gaan we dan ook voor drie nieuwe punten”, klinkt de rechterwing zelfverzekerd.

Gratis busvervoer

Niet alleen bij de spelers zit de sfeer goed, ook bij de supporters. Afgelopen week kregen de supportersclubs het goede nieuws te horen dat de club voor de rest van het seizoen voor hun uitwedstrijden een gratis bus ter beschikking stelt. “Dat was inderdaad prima nieuws om te horen. Patro heeft een grote supportersschare die massaal de verplaatsingen meemaakt. Al jarenlang horen ze tot de besten van de reeks. Ze steunen ons door dik en dun. Voor ons spelers is dat een opsteker. Wanneer we het iets moeilijker hebben, trekken ze ons met hun aanmoedigingen over de streep. Dit is dan ook een enorme geste van de club, zeker in deze financieel moeilijke tijd”, weet de immer vriendelijke Mehdi Bounou.