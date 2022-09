Mehdi Bounou en Patro Eisden raken niet voorbij hekkensluiter Rupel Boom: “Veel kansen, maar de bal wou er niet in”

In een bijwijlen potig duel speelde Patro Eisden een goede eerste helft en dwong de tegenstander al snel achteruit. Pogingen van Sam Bruce en Berger keilden nipt over. Toen de doorgebroken Bounou in de zestien gehaakt werd, schreeuwde de thuisaanhang voor een strafschop. De scheids reageerde niet. Ook bij de talrijke hoek -en vrijschoppen hield Rupel Boom overzicht. Na de pauze veranderde er weinig aan het spelbeeld. De thuisploeg bleef baas, maar de hekkensluiter weerde zich met alle middelen en en goed voetbal werd alsmaar moeilijker. Er was geen doorkomen aan. Beste mogelijkheid was voor Bamona. Diens draaibal werd aan de tweede paal met veel bravoure door Vits uit de hoek geranseld. Ondertussen bleef het voor Patro opletten voor bezoekende counterkansjes. In een prangende slotfase leek de thuisploeg alsnog aan het langste eind te trekken. Een kopbal van Corstjens kaatste echter tegen de paal en Renson zag zijn pegel nipt naast de staander zoeven. Tevens werd een doelpunt van de ingevallen Arne Cuypers al of niet terecht afgekeurd. Het scoorloos gelijkspel was een feit.

De ene week is de andere niet

“We wisten dat dit en moeilijke wedstrijd zou worden”, blikte Mehdi Bounou terug. “Rupel Boom had een opsteker nodig om uit het dal te klimmen. Alle middelen waren daarvoor goed. Maar dat is hun recht. Patro heeft er alles aan gedaan om te scoren. Ons valt niets te verwijten. De ene week is de andere niet. Laten we het positieve meepakken. Volgende week is er weer een andere wedstrijd”, aldus Bounou.

Ook Yassin Gueroui baalde. “In de andere wedstrijden raakten we telkens vroeg op voorsprong. Dat lukte ditmaal niet. We zijn we echt diep gegaan, maar dat doelpunt bleef uit. Uiteraard ben je dan ontgoocheld. Anderzijds hielden we achterin de nul en blijven we thuis ongeslagen. Daarenboven doen we door het verlies van leider Francs Borains bovenin nog een goede zaak”, weet Gueroui.

Steeds net niet

“De ene dag vliegen ze erin, de andere niet”, opende trainer Stijnen de persbabbel. “Ik kan mijn spelers niets verwijten. Ze hebben tot het uiterste gestreden, kansen afgedwongen en achterin de nul gehouden. Chapeau. Of ik Rupel Boom niet potig vond? Dat is hun recht. Iedereen heeft zijn manier om te strijden. Wij hadden kansen zat en hadden misschien ook een strafschop moeten krijgen. Maar soit. Dit moet je kunnen accepteren, dit is nu eenmaal voetbal. En als je een wedstrijd niet wint, dan moet je ervoor zorgen dat je hem ook niet verliest. Dat hebben we gedaan. Met 13 op 18 mogen we niet ontevreden zijn. Volgend weekend gaan we er in Tienen opnieuw voluit tegenaan”, besluit de Eisdense trainer.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Gueroui, Pietermaat, Ferber (46' Milts), Bamona (66' Cuypers), Bounou, Sam Bruce.

Rupel Boom: Vits, Neral, Vervoort, Verkerken, Medelinskas, Mmaee, Lukebakio (56' Traore), Thuys, Mwenda, (93' Van Den Broek), Aydouni (68' Bourdouxhe), Bliek.

Geel: Bliek, Mmaee, Verkerken, Bourdouxhe, Thuys.