Mehdi Bounou en Patro Eisden klaar voor de eindspurt: “Nog vier finales te gaan!”

voetbal eerste nationaleMet nog vier wedstrijden te gaan, is de spanning te snijden in de top van eerste nationale. Zes teams binnen een marge van zes punten strijden de komende weken voor vier plaatsen in de eindronde met het oog op een promotie naar 1B. Patro Eisden is er daar één van. De Limburgse club kreeg afgelopen dinsdag alvast een positief licentieadvies voor 1B. Buiten Patro dienden ook Dender en Luik een aanvraag in. Patro-aanvaller Mehdi Bounou wil zo snel mogelijk zekerheid over deelname aan de eindronde. “Na de zege tegen La Louvière gaan we ook zondag tegen Francs Borains voor puntenwinst”, klinkt hij strijdvaardig.

Het was voor Mehdi Bounou vorige weekend weer volop genieten. Het was heerlijk hoe de Eisdense dribbelaar een afgeweerde vrijschop van Terwingen, in één tijd in de kruising mikte.

“Het was weer even geleden dat ik nog eens een doelpunt kon vieren, blikt Bounou terug. “In het systeem dat we nu hanteren is het moeilijk om elke week je goaltje mee te pikken. In de eerste seizoenshelft speelde ik samen met Eddy Mombongo in de spits. We vonden elkaar blindelings. Op de flank krijg je niet zoveel ruimte en is het moeilijker om aan je trekken te komen. Elke tegenstander weet ondertussen dat bij Patro het gevaar vanop de flanken komt. En zo moet je dan ook iedere week opboksen tegen een dubbele dekking. Niet gemakkelijk, hoor. Elke week zien mijn enkels en er bont en blauw uit en moet ik ijs leggen. Of ik niet liever in de spits speel? Dat is een zaak van de trainer. Hij bepaalt de manier waarop we spelen. Die goal van vorig weekend geeft alvast vertrouwen voor de eindfase die eraan komt. Als aanvaller heb je dat goed gevoel nodig.”

Francs Borains won tegen Luik en verloor tegen Thes

Met zes ploegen op een zakdoek groot, wordt de strijd voor een eindrondeticket bijzonder spannend. Jullie reizen zondagmiddag naar Francs Borains. Geen gemakkelijke verplaatsing. “Er zijn in dit stadium van de competitie geen gemakkelijke wedstrijden meer. Zowel boven als onder in de klassering staan de teams zo dicht bij elkaar dat iedereen om de punten moet knokken. Elke week zijn er verrassende uitslagen. Francs Borains is nog niet zeker van het behoud. Zondag wonnen ze tegen Luik en in de midweekwedstrijd schoven ze dan weer verrassend met 0-1 onderuit tegen Thes. Het kan alle kanten uit. We weten wat ons zondag te wachten staat.”

Nog vier finales

Jullie mikken op een plaats in de eindronde. Hoe schat je de kansen in. “Als je ziet van waar we komen, is onze huidige positie haast een wonder. Bij de start van de competitie was de club nog op zoek naar nieuwe beheerders. Maar we trainden en speelden met de juiste mentaliteit. De resultaten bleven niet uit. We zetten een onwaarschijnlijke reeks zonder nederlagen neer. En tot op heden beschikken we nog steeds over de minst gepasseerde verdediging van de reeks. Elke week verandert de klassering. Vorig weekend stonden we nog op de tweede plaats, na de midweekmachten vielen we terug naar een gedeelde vierde plaats. Er resten ons nog vier finales. Na Francs Borains volgen twee thuismatchen tegen Charleroi en Luik. Op de slotdag moeten we naar Tienen. Door de resultaten van de woensdagwedstrijden zijn we haast verplicht in Franc Borains de volle buit mee te pakken. Hoe eerder we zekerheid hebben, hoe beter. Wie scoort, maakt niet uit. De punten zijn nu het belangrijkste”, besluit Mehdi Bounou.

