Megan Vanden Berghe en Hermes Oostende hebben eerste trainingsweek achter de rug: “We zijn extra gemotiveerd”

Het team van coach Koen Devos begon zondag sterk aan de wedstrijd, maar gaf de eerste set uit handen, waarna de thuisploeg ook set twee en drie voor haar rekening nam. Er werden uiteindelijk zes sets gespeeld, waarvan Oostende er twee wist te winnen. Setstanden waren 27-25, 25-22, 25-18, 20-25, 25-22 en 8-15. “Het voelde aan als de allereerste oefenmatch van het seizoen”, vertelt libero Megan Vanden Berghe. “Na een week trainen is het logisch dat we opnieuw wat moeten zoeken om op elkaar afgestemd te raken.”

Korte voorbereiding

“Ondanks het feit dat we anderhalve maand stil lagen, moeten we volgens mij zeker niet van nul herbeginnen. Het was meteen duidelijk dat iedereen zich fit heeft gehouden tijdens de periode zonder trainingen. Het komt er nu vooral op aan om er die routine weer in te krijgen. We hebben zaken gezien waaraan we kunnen werken in functie van het bekerduel in Tchalou op 9 januari.”

“De tijd om ons voor te bereiden is vrij kort, toch zullen we klaar zijn voor het grote werk”, aldus de 23-jarige Oostendse, die na een jaartje in Gent weer aan zee speelt. “Veel bekende gezichten langs het veld, met uitzondering van de nieuwe coach. Traditiegetrouw zijn er bij alle teams elk seizoen een pak nieuwe speelsters en dat is ook nu niet anders. Enkel met Fanny (Lafeber, red.) speelde ik al samen en als tiener heb ik ook nog getraind met Yana (De Leeuw, red.). Het is overigens ook leuk om de meisjes van de jeugdploegen terug te zien, van wie ik jarenlang meter ben geweest.”

Bloedend sporthart

De competitie begint voor Hermes Oostende pas op zaterdag 23 januari met de verplaatsing naar Limburg Ladies, waarna de volledige competitie in minder dan drie maand tijd afgewerkt moet worden. “Ik heb hoe dan ook alle begrip voor de beslissing van ons bestuur. In deze tijden moeten we puur rekening houden met de gezondheid en dan was de meest ethische keuze om te stoppen”, klinkt het bij Vanden Berghe. “Als je ziet dat er heel wat mensen ziek zijn en in het ziekenhuis belanden, is volleybal slechts een bijkomstigheid.”

“Dat neemt niet weg dat ik ook respect heb voor de keuze van de andere teams, die wel al wat matchen speelden. Ieder moest dit voor zich bepalen, want het was voor sommigen misschien iets haalbaarder om dit coronaproof te laten gebeuren. Mijn sporthart bloedde uiteraard, want het was voor niemand een ideale situatie.”

Quote Het feit dat het vertekende klassement ervoor zorgt dat we een serieuze achter­stand moeten inhalen brengt geen extra druk met zich mee Meghan Vanden Berghe

“Onze motivatie is nu echter des te groter om eraan te beginnen”, verklapt Vanden Berghe. “We zullen het niet week per week, maar dag per dag bekijken en blijven werken naar elke volgende match. Het feit dat het vertekend klassement ervoor zorgt dat we een serieuze achterstand moeten inhalen, brengt geen extra druk met zich mee. Wie weet, klimmen we snel omhoog eens we in die positieve flow zitten.”

Livestreams

“Jammer genoeg moeten we onze supporters nog even missen, maar ik ben heel blij dat onze sport toch in beeld blijft dankzij de uitstekende livestreams. Zo heb ik de andere teams ook al aan het werk gezien en dat kan eventueel nog in ons voordeel spelen”, besluit Vanden Berghe.

