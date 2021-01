Meg De Bruyne zondag van de partij op BK veldrijden: “Niveau zal heel hoog liggen”

Veldrijden vrouwen eliteZondag werken de vrouwen elite in Meulebeke hun Belgisch kampioenschap veldrijden af. De voorbije weken domineerden de buitenlandse deelneemsters onze crossen. Nu zij ontbreken, wordt het een open strijd om de titel. Sanne Cant blijft de topfavoriete, maar ze krijgt concurrentie.

Meg De Bruyne (24) vergaarde in Slowakije UCI-punten, waardoor ze zondag startrecht heeft op het Belgisch kampioenschap in Meulebeke. “Het is een parkoers dat me wel moet liggen”, klinkt het. “Het wordt constant draaien en keren. Zandstroken en balken zijn aanwezig en er zijn voldoende technische passages om het leuk te maken. Ten opzichte van de voorbije jaren is de omloop wel wat gewijzigd, maar ik bewaar er goede herinneringen aan.”

Concurrentie

Wat verwacht de veldrijdster uit Hamme van haar titelstrijd? “Sanne Cant blijft voor mij de uitgesproken topfavoriete. Zonder tegenslag gaat ze voor een twaalfde opeenvolgende titel. Wellicht zal ze wel meer tegenstand krijgen dan de voorbije jaren. Laura Verdonschot is goed bezig. Op de kampioenschappen is ze bovendien steeds op de afspraak. Ook Alicia Franck zit in een sterke periode. De strijd voor het podium is open. Het zou leuk zijn voor de spanning, als Cant niet meteen in de eerste ronde alles aan flarden zou rijden.”

De eigen verwachtingen inschatten is niet zo makkelijk. De Bruyne wikt en weegt. “Ik weet inderdaad niet goed wat ik mag verwachten. Het is een rare paradox. Door het ontbreken van de buitenlanders zullen er minder deelneemsters zijn. Toch zal het niveau heel hoog liggen. Enkel rensters met UCI-punten of uit een UCI-ploeg mogen starten. Het is deze keer kwaliteit boven kwantiteit. Ik durf dan ook geen klassering vooropstellen. Misschien finish ik wel achteraan, maar kan ik toch zeggen dat ik goed gereden heb. Ik zal zondag tevreden zijn, wanneer ik met een goed gevoel op de fiets zat.”

Warm en koud

Tijdens de voorbereiding op dit BK was het warm en koud blazen tegelijk voor De Bruyne. “Herentals was een kleine ramp. Het vlotte die dag niet. In Bredene en Gullegem liep dan weer wel goed. Dendermonde viel weg, omdat die veldrit tot de Wereldbeker behoorde. Het blijft trouwens nog even druk. Na het BK volgen Mol en Hamme. Naar laatstgenoemde cross kijk ik als thuisrijdster enorm uit.”