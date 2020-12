Meg De Bruyne wordt zevende in Slowakije: “Deze ereplaats opent veel deuren”

Enkele weken geleden was Meg De Bruyne nog boos, omdat ze door de nieuwe coronamaatregelen niet meer kon crossen. Tijd brengt raad. Zondag werd ze zevende in Slowakije. Die mooie ereplaats heeft onmiddellijke gevolgen. De zes UCI-punten die De Bruyne in Centraal-Europa verzamelde, volstaan om opnieuw in eigen land aan de bak te kunnen.

In de aanloop naar de cross in het Slowaakse Topolcianky steeg het adrenalineniveau van Meg De Bruyne zienderogen. “Ik was met een duidelijk doel naar Slowakije afgereisd: de top tien. In dat geval zou ik minstens één punt verzameld hebben op de UCI-ranking. Naarmate de veldrit naderde, voelde ik de stress toenemen. Uiteindelijk moesten we toch een verre reis maken om te kunnen crossen. Daags voordien waren we met enkele rensters en begeleiders veilig naar Slowakije gereden. Na de cross moest er overnacht worden in Duitsland. Die inspanningen mochten niet voor niets geweest zijn. Ik had mezelf behoorlijk wat druk opgelegd.”

De derde ronde

Het mentale keerpunt was ongetwijfeld de derde ronde (van vijf). Meg De Bruyne bevestigt. “De start was hectisch. Op een technische strook liep alles vast, maar gelukkig zat ik daar niet achter. Meteen begin ik de posities te tellen, al was dat niet eenvoudig. Pas toen mijn mama me toeriep dat ik op de zevende plaats reed, begon ik rustiger te worden. Dat was inderdaad in de derde ronde. Nadien moest ik hard blijven rijden, maar kon ik dat wel min of meer op mijn tempo doen. De finish was een bevrijding, want het niveau mocht gezien worden. De top vijf in Topolcianky is altijd present in de wereldbeker.”

Leuke gevolgen

De zevende plaats van Meg De Bruyne heeft onmiddellijke gevolgen. “Deze ereplaats opent veel deuren voor mij. Doordat dat ene UCI-puntje binnen is, heb ik nu ook startrecht verkregen in alle A-crossen in eigen land. Het zag er sterk naar uit dat ik deze winter niet meer zou kunnen rijden en mijn seizoen definitief over en out was. In dat geval zou het moeilijk geweest zijn om gemotiveerd te blijven trainen. Nu heb ik weer perspectieven. Volgend weekend kan ik al aanzetten in Antwerpen.”