Meg De Bruyne viert eerste provinciale titel in Balegem: “Ik had niet eens door dat ik kampioen was”

Op het lastige parcours in Balegem mocht Meg De Bruyne zich tot provinciaal kampioen kronen. “Op zich had ik een iets minder gevoel op de fiets dan een week eerder. Ik werd zevende in de einduitslag, maar dat volstond om de trui te pakken bij de elites zonder contract. Het was ook niet een parcours op maat, er moest behoorlijk wat geklommen worden. Doordat het gevroren had, lag er veel ijs. Op bepaalde stukken van de omloop had ik schrik om vol door te trekken. De drukke kerstperiode staat voor de deur, zodat ik iets terughoudender koerste. Ik had Lore Sas in het vizier, maar ze bleef me uiteindelijk nog enkele tellen voor.”

Volledig scherm Meg De Bruyne mocht tot haar eigen verbazing de provinciale trui aantrekken. © RV

Grote verrassing

Hoewel die zevende plaats op zich al een mooi resultaat was, had Meg De Bruyne aanvankelijk niet door dat ze provinciaal laureaat was geworden. “Neen, ik had niet eens door dat ik provinciaal kampioen was. Pas vijf minuten na de finish hoorde ik dat er afgeroepen werd dat ik de beste elite uit de provincie was. Voor mij was dat een verrassing, want tijdens de cross had ik daar niet bij stilgestaan. Het zal misschien verbazen, maar dit was pas mijn allereerste provinciale titel. Bij de jeugd werd ik steeds verslagen door Femke Van Den Driessche. Een heel jaar lang mag ik in de B-crossen de trui dragen. In de A-crossen is dat niet de gewoonte.”

Kerstperiode

Voor Meg De Bruyne komen er enkele drukke weken aan. “De kerstperiode wordt vrijdag al ingezet met de cross in Mol. Op 27 december volgt Heusden-Zolder. Drie dagen kom ik aan de start in Loenhout. Voor het Belgisch kampioenschap treed ik nog aan in Koksijde. Diegem laat ik schieten. Een avondcross is op zich heel leuk, maar ik moet keuze maken. Zanderige omlopen zoals in Koksijde of Loenhout liggen me nu eenmaal beter dan klimpartijen in Diegem. Bovendien zijn er daar al 120 dames ingeschreven!”