Meg De Bruyne reed eerste Belgische cross in een maand: “Ik moest wennen om in het ritme te komen”

Na een onderbreking van een maand mocht Meg De Bruyne zaterdag in Antwerpen opnieuw in actie komen op Belgische bodem. De nieuwe coronamaatregelen zorgden ervoor dat renners zonder UCI-ploeg of UCI-punten geen startrecht meer hadden in onze crossen. Doordat De Bruyne vorige week zes punten pakte in Slowakije, kon ze van start gaan op Linkeroever.

Een vijftigste plaats in Antwerpen lijkt misschien op het eerste zicht niet wereldschokkend. Toch kon de veldrijdster uit Hamme leven met dit resultaat. “Mijn start was niet goed. Het vertrek was ook zeer merkwaardig. Het leek er sterk op dat er een valse start was, maar iedereen reed toch door. Het zorgde voor opperste verwarring. Vele rensters gingen in de remmen en Alicia Franck kwam ten val. Zelf bleef ik overeind, maar ik werd wel opgehouden. In de eerste twee ronden had ik echt het gevoel dat het snel ging. Ik moest wennen om in het ritme te komen. Nadien ging het wel vlotter. Gezien de omstandigheden ben ik wel tevreden, ja. Vergeet niet dat mijn laatste Belgische cross al dateert van 14 november in Leuven.”

Weinig koersritme

Een maand zonder Belgische veldritten laat zich gevoelen. Meg De Bruyne knikt instemmend. “Ik had vorig weekend weliswaar in Slowakije gereden, maar dit niveau was van heel andere orde. Deze meisjes zijn allemaal vaste namen in het circuit van de wereldbeker en behoren tot de absolute wereldtop. In Slowakije voelde ik de achterstand nog aan de longen. Dat was in Antwerpen beter, maar tijdens het lopen voelde ik toch dat er nog wat werk aan de winkel is. Het feit dat er geen B-crossen speelt me parten, maar anderzijds maken al die topwedstrijden me gewoon sterker.”

Drukker programma

In Namen mag Meg De Bruyne zondag niet starten, omdat deze wedstrijd voor de wereldbeker meetelt en met nationale ploegen wordt gereden. “Nadien wordt het drukker. In acht dagen tijd volgen er vier crossen. Eerst is er Essen (22/12). Daarna volgen Herentals (23/12), Zolder (26/12) en Bredene (30/12). Spijtig genoeg mag ik ook niet starten in Dendermonde (27/12, omdat die cross eveneens meetelt voor de wereldbeker. Het zou nochtans een thuismatch geweest zijn.”

Ros Beiaard

Beroepshalve werkt Meg De Bruyne in Dendermonde, waar ze mee instaat voor de organisatie van het Ros Beiaard. Die stoet werd door het stadsbestuur een tweede keer uitgesteld. “Natuurlijk betreuren we dat allemaal, maar we hebben begrip. Er werd nu beslist om het evenement naar mei 2022 te verplaatsen. Mijn werkcontract werd bij het eerste uitstel al een eerste keer verlengd. In september loopt de verbintenis normaal gezien af. In de wandelgangen heb ik echter al positieve geluiden gehoord over een tweede verlenging. Dat zou voor mij alvast een positieve zaak zijn. Er staat evenwel nog niets op papier.”