Meg De Bruyne op podium in Engeland: “Ik heb nauwelijks iets gemerkt van de Brexit”

Waarom koos Meg De Bruyne voor twee veldritten in Engeland, terwijl er ook in onze contreien een ruim aanbod was? “In 2019 heb ik al eens in Clanfield gereden. Dat werd toen een echte meevaller. Nadien was het twee jaar onmogelijk om over het Kanaal aan de slag te gaan wegens corona. Vorig jaar heb ik nog eens nagekeken of het kon. Gauw bleek dat het met alle testingformaliteiten nog altijd moeilijk was om af te reizen. Deze winter kon het wel. Daarom heb ik contact opgenomen met de organisatoren. Ik moet zeggen dat ze me twee keer zeer vriendelijk hebben ontvangen.”

Brexit?

In welke mate ondervinden sporters hinder van de Brexit? Meg De Bruyne is duidelijk. “Ik heb nauwelijks iets gemerkt van de Brexit. Je hebt natuurlijk een paspoort nodig om af te reizen, maar dat had ik reeds in mijn bezit. De mobilhome gaat op de trein en nauwelijks een halfuur later sta je in Engeland. Twee keer was er een controle om te zien of we geen vluchtelingen hadden verstopt. Dat bleek in orde te zijn. (lacht) Mijn papa was chauffeur, zodat ik me niet te veel moest aantrekken van het links rijden. Clanfield ligt in de buurt van Portmouth, Gravesend in de buurt van Londen. In Clanfield trof ik een lastig parcours met een venijnige klim in. Hoewel het niet echt mijn parcours was, stelde mijn zevende plaats me toch tevreden. In Gravesend was het vlakker. De technische stukken lagen me beter. Mijn start was niet denderend, maar nadien maakte ik nauwelijks fouten. Ik kon oprukken naar de derde plaats en die positie vasthouden. Beiden crossen leverden me UCI-punten op.”