Meesterlijke Brian Fobbs leidt Mechelen naar zesde zege op rij: “Ik was extra gemotiveerd in deze sfeer”

De topper op de achtste speeldag van de BNXT-League ging tussen Aalst en Mechelen. Twee ploegen die de laatste vijf wedstrijden ongeslagen bleven. Verrassende opstelling bij Mechelen. Joppe Mennes in de basis ten nadele van Wen Mukubu. Na de wedstrijd wisten we waarom. The Boss lag drie dagen ziek in bed. De eerste twee balverliezen werden snel gecompenseerd. Mechelen stond defensief aanvankelijk nog goed. Fobbs op Walker en Mennes op Schauvlieger, het waren de koppeltjes waar het om draaide. De fluitsignalen waren voor Loubry, die antwoorde meteen met de bom. Kangoeroes had controle: 14-24 dankzij Davis. Blijkbaar werd de boodschap niet goed opgepikt. Walker uit de wedstrijd houden lukte niet meer. Twaalf minuten werd Walker niet over het hoofd gezien. Laat je zo’n klasbak los, dan betaal je dit cash. De 2-11-bevlieging na rust was hard nodig. Het daverde in de kleedkamer. Fobbs zette zich meer en meer op de voorgrond. Hij en niemand anders werd de uiteindelijk winnaar van dit duel, met 29 punten en 9 rebounds. “Ik was extra gemotiveerd in deze sfeer. De groep had me goed ingelicht”, zei Fobbs in de nabijheid van zijn familie. Fanclub Fobbs heeft het land nog niet verlaten. “Hij kan nog beter”, klonken mama en zuster Fobbs in koor.