Meesterlijke Bert Van Lerberghe in Nokere Koerse: “Tim heeft meer over en neemt vaker juiste beslissing”

Wat een knecht! Meesterlijk! Bert Van Lerberghe (30) piloteerde ploegmaat Tim Merlier naar z’n tweede zege op Nokereberg. Het leek erop dat de pion van Soudal-Quick.Step Danilith Nokere Koerse in de finale volledig onder controle had.

Bijzonder boeiende finale trouwens. Met steeds wisselende situaties, maar met één constante in de vuurlijn: Bert Van Lerberghe. De naar Tiegem uitgeweken Waregemnaar raakte twintig kilometer van de finish even voorop met Jasper De Buyst en Sep Vanmarcke. “Tijdens die wedstrijdontwikkeling dacht ik geen seconde aan winnen, ik hoopte dat ze uit de achtergrond zouden terugkeren”, gaf Van Lerberghe toe. “Ik heb te weinig de echte winnaarsmentaliteit. Als je Tim Merlier in een goeie positie brengt is de kans op winst veel groter.”

Even twijfel

De vlucht werd tenietgedaan, maar het bleef bijzonder hectisch. Toen Florian Vermeersch, Lindsay De Vylder, opnieuw Sep Vanmarcke en de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie een gaatje sloegen werd het een beetje link. “Op drie kilometer van de streep zat ik te twijfelen om zelf te beginnen rijden”, aldus Van Lerberghe. “Met de ploeg hadden we al de hele koers gewerkt, we waren ook al wat mannen kwijt. Op dat moment hoopte ik dat ook de rest reed om te winnen. Dat deden ze. En ik wist dat ze in de afdaling richting de voet van Nokereberg met vier niet vol zouden rijden. Zo lang het gaatje niet te groot werd was dat geen superslechte situatie.”

Meer overschot

Het gaatje werd gedicht en op de stenen van de Nokeredorpstraat schoot Tim Merlier als een pijl uit een boog naar de zege. Enkel Edward Theuns hield het verschil binnen de perken. Milan Menten volgde al enkele lengten verder. “Wie echt de snelste sprinter is weet niemand, maar Tim Merlier hoort zeker tot de drie rapste van de wereld”, benadrukte Van Lerberghe. “Nu rijdt hij ook een stuk beter bergop, in finales heeft hij meer overschot. Doordat hij op het einde over heeft neemt hij vaker de juiste beslissing.”

Geen Primavera

Toch trekt manager Patrick Lefevere zaterdag niet met de Belgische kampioen naar Milaan-Sanremo. Merlier mag vrijdag proberen voor de tweede keer Bredene Koksijde Classic te winnen. “De volgende jaren kan een pure sprinter niets doen in de Primavera”, beweerde Van Lerberghe. “De ploegen rond Wout Van Aert en Tadej Pogacar gaan daar iedereen blok zetten. De spurters zullen er op de Cipressa af liggen.”