Mechelse strijdt dit weekend tegen Léopold om plek in Eredivisie: “Dit worden voor ons twee galamatchen”

De ambitie van de mannen voor aanvang van het seizoen was duidelijk: beter doen dan vorig jaar én liefst in de top vier eindigen. “Vier jaar geleden moesten wij nog harken tegen de degradatie in Nationale 1”, aldus coach Pieter Theuniers. “Sindsdien werden jaar na jaar stevige stappen gezet. Mechelse is een club met ambitie, maar het is wel belangrijk om in de ontwikkeling geen stappen over te slaan. We spelen steeds dominanter hockey. Bij de winterstop stonden we in de top acht en was het behoud al verzekerd. Vervolgens kwamen we in een poule met sterke teams als Ukkel en White Star terecht en konden we ons plaatsen voor de halve finale. Opdracht geslaagd, dus.”

Tegen Old Club en Namen

In de halve finale nam Mechelse het op tegen Old Club: inzet een plek in de Eredivisie. In eigen huis won Mechelse met 2-1, maar een week later werd in Luik met 4-1 verloren. “We waren niet ver van de Eredivisie”, zegt Theuniers. “In de terugmatch lieten we enkele kansen op 2-2 liggen. Jammer genoeg viel het doelpunt aan de overkant en was het boeken toe. Het is nooit leuk om in het zicht van de eindmeet te sneuvelen, maar als we het realistisch bekijken zou promotie naar de Eredivisie nog wat te vroeg geweest zijn. We moeten geduld uitoefenen. Het komt goed met Mechelse.”

Daarna mocht Mechelse het tegen Namen opnemen in een duel om de derde plaats in Nationale 1: deze keer was een barragematch tegen de tiende uit de Eredivisie de inzet. “We speelden twee keer gelijk tegen Namen en wonnen uiteindelijk na het nemen van shoot-outs”, gaat Theuniers voort. “Het was een verdiende zege tegen een team dat vorig seizoen nog in de Eredivisie hockeyde. We staan mee op het podium in Nationale 1 en dat is een geweldig resultaat. Het beste in jaren.”

Hockeyen tegen Boon

Als beloning mogen de Mechelse mannen het dit weekend in de barrages opnemen tegen… Léopold. Aanvankelijk was Orée van John-John Dohmen en Manu Stockbroekx de opponent, maar door het puntenaftrek van Léopold schoof Orée een plaats op en werd de landskampioen van 2019 verwezen naar de barrages. Zaterdag trekt Mechelse naar Léopold, een dag later wordt de terugmatch om 15 uur in Hombeek gespeeld. “Neen, we maken ons geen illusies, dit worden voor ons twee galawedstrijden”, lacht Theuniers. “Het is mooi dat mijn jongens deze ervaring kunnen opdoen. Ze kennen de spelers van Léopold van televisie, nu mogen ze er tegen hockeyen. Je krijgt hier niet elke dag Tom Boon over de vloer. Heel veel leden kijken naar deze duels uit. Zelfs al verliezen we zaterdag met zware cijfers, dan nog zal het hier zondag volle bak zijn. We sluiten ons uitmuntend jaar sowieso met een feestje af.”

