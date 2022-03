Mechelse ‘oudjes’ leidden Kangoeroes naar derde opeenvolgde zege in Elite Gold (84-66): “Nog nooit Verdediger van het Jaar geworden”

BASKETBAL BNXT LEAGUE38 jaar, en meer dan ooit springlevend. Wen Mukubu speelde tegen Den Bosch een dijk van een wedstrijd. Als ploegkapitein ging hij zaterdag nogmaals voorop in de strijd. Een staande ovatie van de Winketkaai was het minste van hij verdiende. Domien Loubry eveneens.

Mechelen blijft ongeslagen in de Elite Gold. Drie op drie is het verdict na een wedstrijd die maar traag op gang kwam. Er ging een lange studieronde vooraf. Den Bosch begon niet zoals tegen Giants, het miste scherpte. De thuisploeg kon ook niet overtuigen. Kangoeroes mocht zich nog gelukkig prijzen dat het ‘maar’ twee punten achterstond na tien minuten wedstrijd (15-17). Mukubu, scorend aan 100 procent, liep toen al met grootse plannen rond. Dan toch beterschap. Kotrulja, met een pareltje van een assist voor Waleson, leidde Mechelen naar een eerste kloofje: 31-24. De Kroatische Belg liet het publiek smullen. Na een onsportieve-en technische fout zat de partij erop voor Hammink. Maar het was Van der Mars die voor onrust bleef zorgen. Na 44-49 kwam Loubry, amper hersteld van een griepaanval, een matige Alston vervangen. Meteen het keerpunt. De bal ging nu beter rond en ook ‘boem boem’ Foerts had zijn plekje - in het hoekje - uitgekozen, 60-54.

Wen Mukubu

Maar ook Mukubu gaf niet af, zoals we hem kennen. Waar blijft die man zijn energie toch vandaan halen? Onsterfelijk, zo lijkt het wel. De ex-Lion zorgde hoogstpersoonlijk dat de zege aan de Winketkaai bleef. Drie steals op een rij en elf punten in het laatste kwart. En weg was Mechelen (69-58). De Belg met Congolese roots was na afloop de drukst omringde persoon. “Wat mijn geheim is, vraag je? Als ik dat zeg, moet ik je neerleggen”, begon Mukubu met een grapje. “Nee, alle gekheid op een stokje. Hard werken en gezond blijven, daar draait het om. En het gaat niet om Mukubu. Kijk naar mijn ploegmaats, of de inbreng van de coach. Mechelen is een ploeg.”

Mukubu speelde zaterdag andermaal met een groot hart. “Verdedigen is het anker tot succes. Ik ben daar trots op”, gaat hij verder. “Dat doe ik al mijn hele carrière. Dit is niet nieuw. En toch werd ik daar nooit naar beloond. Het zijn altijd de grote jongens die met de prijs van Verdediger van het Jaar gaan lopen. Center-spelers zijn goed in het uitdelen van blockshots. Er wordt nooit naar het totaalplaatje gekeken. Dat begrijp ik niet zo goed”, aldus Mukubu. Met 26 punten, 5 rebounds, 4 steals, een afwerkingspercentage van 82 procent en zeven uitgelokte fouten, was hij de absolute uitblinker.

Groningen

Het duo Loubry – Mukubu is nog steeds het kompas waarop Kangoeroes in de BNXT League vaart. Zaterdag eens te meer. “Mechelen is een ploeg, dat blijf ik onderstrepen”, vulde coach Kristof Michiels op de persbabbel aan. “Het zijn vandaag de ‘oudjes’ die het team over de streep trekken. Wat Mukubu op het einde liet zijn was fenomenaal. Ik weet niet waar dit gaat eindigen.”, aldus de Mechelse coach. Woensdag ontvangen de Manneblussers Groningen. Is een vier op vier in de maak?

15-17, 40-38, 57-54, 84-66

Kangoeroes: Stephens 9 , Loubry 15, Mukubu 26 ,Alston 4 , Foerts 6 , Brodeur 7 , Waleson 8, Kotrulja 7, Mennes 2

Den Bosch: Carlson 10, Kherrazi 11, Maxhuni 3, Price 14 , Mounce 4 , Van Vliet 2, Van Der Mars 10, Hammink 5 , Ogunleye 7