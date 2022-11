Mechelaar Senne Goossens gaat met RC Mechelen op bezoek bij ex-club Malinwa voor stadsderby: “Je voelt aan alles dat dit speciaal is”

Zondag staan Racing en KV Mechelen voor het eerst in 17 jaar nog eens tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. De laatste Mechelse stadsderby in 2005 werd vroegtijdig gestaakt omwille van supportersgeweld en dus hopen alle Mechelaars komend weekend op een nieuw, sportief elan. De laatste derbyzege van Racing dateert van een jaar eerder, een goal van Slachmuylders in 2004 , en als het van doelman Senne Goossens afhangt, schrijft groen-wit dit weekend een nieuw hoofdstuk in de Mechelse geschiedenisboeken.

“Ik word al enthousiast alleen door erover te praten”, lacht de 20-jarige goalie. “De laatste derby is al een eeuwigheid geleden en je voelt aan alles dat dit speciaal is. Ook al is het ‘maar’ tegen Jong KV Mechelen. Het leeft enorm en de groep is er dan ook op gebrand om de supporters een zege te schenken. Niet in het minst omdat ze net als wij de verplaatsing met de bus moeten maken. Als je ziet hoeveel moeite zij moeten doen om een kleine kilometer te overbruggen, kan je daar alleen respect voor hebben. Dan is ons dubbel plooien tussen de lijnen het minste wat wij kunnen terug doen.”

KV-vrienden

En Goossens zelf heeft nog wel meer redenen om de derby te willen winnen. Als Mechelaar kent hij het belang van de wedstrijd, maar hij heeft ook een verleden Achter De Kazerne. “Als jeugdspeler voetbalde ik een zevental jaar bij KV”, zegt hij. “Wat daar van bleef hangen? Vooral dat ik er veel vrienden aan over hield. Zo speelde ik gedurende die periode altijd samen met Arne Portner die nu bij de U23 van KV aan de slag is. Arne is nog steeds een van mijn beste maten dus ook dat wordt een duel ín de wedstrijd om naar uit te kijken.” (lacht)

Ontspannen

En Racing kon met vertrouwen toeleven naar de match, want vorige week maakte het tegen Londerzeel komaf met een reeks van vier wedstrijden zonder goals en zeges, 2-1 werd het. “En dat zorgde toch voor iets meer ontspanning”, aldus Goossens. “Het probleem dat we vier weken op rij niet scoorden, zal zich niet meer herhalen. Kansen krijgen we altijd en dan hebben we voldoende kwaliteit om wekelijks minstens een bal tegen de touwen te jagen.”

Overmoedig

“Wat als we zondag winnen? Dan hopen we allemaal terug samen te komen met de fans in ons stadion om dat te vieren, maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Het wordt een hele beleving en we gaan er alles aan doen om de drie punten te pakken, maar we mogen ook niet overmoedig worden.”