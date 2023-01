Mechelaar Jonas Laureys (ex-Malinwa, nu SK Londerzeel) is eerste zomertransfer van Racing Mechelen: “De ideale club”

Laureys begon te voetballen bij Sporting Mechelen waarna hij na een tussenstop bij Lierse op zijn vijftiende bij KV Mechelen belandde. Daar schopte hij het tot prof, maar na een uitleenbeurt bij Westerlo in zijn derde seizoen Achter De Kazerne, hield hij het profbestaan voor bekeken. Bij Rupel Boom, waar hij zeven seizoenen aan de slag was, werd hij clubtopschutter aller tijden sinds de fusie. Daarna volgden nog passages bij Tienen en Londerzeel en die krijgen vanaf volgend seizoen dus een vervolg bij Racing Mechelen.

“Bij Londerzeel hadden ze me graag gehouden”, vertelt Laureys, die voor twee jaar tekende in het Oscar Vankesbeeckstadion. “Maar ik was eerlijk en vertelde dat ik een voorstel van Racing op zak had dat aan alle voorwaarden voldeed. Het was de perfecte keuze. Ik ben Mechelaar, woon op fietsafstand van het stadion en Racing is een toffe club met veel fans. Verder werkte ik al samen met de coach en ken ik heel veel spelers. Die optelsom maakte het plaatje af en de keuze logisch.”

Mechelse clubs

Was Racing Mechelen dan de club die op Laureys’ persoonlijke verlanglijstje stond? “Voor een andere club uit de reeks was ik niet vertrokken bij Londerzeel”, zegt de aanvaller. “Weet je, met De Paepe en Ventôse spelen hier twee mensen die ik ook buiten het voetbal tot mijn vriendengroep reken. Ik kwam dan ook al regelmatig kijken en ik ken hier veel mensen. Die club, de fans, de ambiance, dat geeft iets extra.”

“En in dat opzicht vind ik mijn verleden bij KV Mechelen zelfs een leuk gegeven. Ik speelde er bij de jeugd en proefde er van het profvoetbal, maar nu liggen de kaarten anders. Ik ben 31 en speel al jaren op dit niveau, dan is Racing Mechelen voor mij de ideale club. Het feit dat ik begon te voetballen bij Sporting Mechelen vind ik een leuk extraatje. Zo zal ik bij de drie Mechelse clubs gespeeld hebben en als Mechelaar doet me dat veel plezier.”

“Van de rivaliteit tussen de fans van KV en Racing heb ik persoonlijk nooit iets gevoeld. Ik volgde de resultaten altijd vanuit Mechels standpunt. Ik gunde ze allemaal hun succes. Ik was blij als KV won, maar net zo zeer was ik gelukkig met de voorbije promoties van Racing. Pas op, ik begrijp wel dat zo’n rivaliteit bestaat tussen de fans. Maar ik sloot nooit een overgang naar Racing uit omdat ik op een bepaald moment bij KV speelde. Ik ben nu blij dat mijn transfer realiteit werd.”

Adelbrieven

Prestaties van spelers met een verleden bij de rivaal worden dan altijd onder een vergrootglas gelegd in supportersmiddens, maar de reacties vanuit het Racing-kamp na de bekendmaking van de transfer zijn unaniem positief. Dat laureys wel wat adelbrieven kan voorleggen op dit niveau helpt dan natuurlijk en niet in het minst op het vlak van efficiëntie voor doel, een gegeven dat Racing al regelmatig punten kostte dit seizoen.

“Mensen die de nationale reeksen van dichtbij volgen, kennen mijn kwaliteiten”, zegt Laureys die dit seizoen bij Londerzeel al tien keer scoorde in competitie en beker en zes assists afleverde. ‘Ik heb een grote motor en zoek altijd de ruimte. De coach kent mijn kwaliteiten en het is de bedoeling dat we die gaan uitspelen.”

Niet uitbollen

“Ik kom hier dus zeker niet om uit te bollen, ook al zal ik 32 zijn als het seizoen begint. Bij Racing ga ik een keer meer trainen dan bij Londerzeel en ik herinner me de trainingen van Greg (Vanderidt red.) nog als...vrij stevig. (lacht) Met welke ambities Racing Mechelen volgend seizoen begint, is moeilijk te zeggen, want het huidige seizoen is pas halfweg, maar zelf vind ik dat we er op moeten mikken om zo hoog mogelijk te eindigen. Zonder daar een plaats in de stand aan te koppelen. Alle ingrediënten zijn aanwezig om tot een mooi recept te komen.”

1 april

Rest nog de vraag wat we van Laureys mogen verwachten in het duel tussen Londerzeel en Racing Mechelen op... 1 april? “Het is niet alleen geen grap, de dag nadien ben ik ook nog jarig, dus dat wordt een heel speciaal weekend”, lacht hij. “Ach, ik ben nu nog speler van Londerzeel en wil vooral mijn plicht doen. Al kan ik me wel voorstellen dat ik extra prikkels zal voelen voor de wedstrijd. Hopelijk kunnen de twee ploegen nog aan een reeksje werken dit seizoen, want eigenlijk staan we nu allebei onder onze waarde gerangschikt.”