Mechelaar Daam Foulon (ex-Waasland-Beveren) ontgoochelt niet in Italiaanse Serie A bij Benevento: “2020 was een rollercoaster van emoties”

Daam Foulon zorgde afgelopen zomer voor een opmerkelijke transfer toen hij Waasland-Beveren verliet voor Benevento, promovendus in de Italiaanse Serie A. Maar de 21-jarige Mechelaar snoerde alle criticasters en twijfelaars de mond de voorbije maanden. Benevento staat immers knap in de middenmoot geparkeerd en Foulon zelf lijkt een fan te hebben gevonden in coach en AC Milan-coryfee Filippo Inzaghi.

De jonge Mechelaar, afkomstig van deelgemeente Muizen en als jeugdspeler actief bij KFC Muizen, Racing Mechelen, Lierse en Anderlecht, mag namelijk niet klagen qua speeltijd in zijn debuutseizoen in Italië. Alleen in de duels met Juventus en Fiorentina (omwille van een kuitblessure red.) en tegen Sassuolo kwam de 21-jarige verdediger niet in actie. In de overige elf officiële wedstrijden van Benevento tot dusver kreeg Foulon telkens minuten van coach Inzaghi. Is het Italiaanse voetbalmonument fan is van een Belgisch talent?

“Of hij een fan is weet ik niet, maar hij weet wel dat ik doe wat hij vraagt”, lacht Foulon die zondag ook de partij tegen Genoa (2-0 winst red.) mocht vol maken. “Ik kwam naar Benevento om alles te geven en alle kansen te pakken die ik zou krijgen. Om van Waasland-Beveren naar hier te komen was best een grote stap, maar ik ben blij dat ik hem kon zetten en wil er alles uit halen. Het is niet vanzelfsprekend dat een verdediger zo vaak wordt ingebracht tijdens de wedstrijd, zeker niet in Italië waar het defensieve werk heilig is. Misschien speelt het ook in mijn voordeel dat hier vijf wissels mogen worden doorgevoerd, maar uiteindelijk zijn de speelkansen wel altijd het resultaat van mijn eigen inspanningen.”

Legendarische aanvallers

“Logischerwijze wordt er heel veel aandacht besteed aan de defensieve organisatie, maar om te werken met een coach als Filippo Inzaghi, die een legendarische aanvaller was, levert natuurlijk ook belangrijke leermomenten op voor een verdediger. Om dan nog maar te zwijgen van de wedstrijden zelf. Vorige week stond ik nog tegenover Immobile en terwijl ik enkele jaren geleden nog naar Lukaku en Mertens op televisie keek bij de Rode Duivels, kon ik me er nu al mee meten. Een geweldig gevoel. Met Mertens wisselde ik trouwens ook nog van truitje na het duel tegen Napoli.”

“Als team doen we het goed dit seizoen en de zege tegen Genoa afgelopen weekend was heel belangrijk met het oog op onze ambities. Als promovendus heeft het geen zin om te speculeren op Europese plaatsen dus we kijken in eerste instantie naar beneden. Ook de slotmatch van het jaar tegen Udinese woensdag is belangrijk in de strijd tegen de degradatie. We kunnen onszelf een mooie Kerst bezorgen.”

Rollercoaster

Een mooi eindejaar en tegelijkertijd ook een mooie afsluiter van een jaar waarin Foulon op sportief vlak ook diepe dalen kende. “2020 was een echte rollercoaster van emoties”, gaat hij verder. “Eerst was er de langdurige strijd tegen de degradatie met Waasland-Beveren en de afgelaste laatste speeldag waardoor we lange tijd in onzekerheid moesten leven. Daarna kwam de interesse van Benevento, viel het verdict dat het behoud met Waasland-Beveren toch een feit was, werd de transfer naar Italië uiteindelijk ook afgerond én mag ik tegelijkertijd ook al zoveel spelen. Het was mentaal best zwaar allemaal, maar ik ben heel dankbaar dat ik het mocht meemaken.”

“Veel tijd om te rusten met de Feestdagen krijgen we ook niet, want onze winterstop telt maar vier dagen. Op 3 januari wacht leider AC Milan al. Met Alexis Saelemaekers kom ik daar iemand tegen waarmee ik alle jeugdreeksen van Anderlecht doorliep, dus dat wordt een blij weerzien. Zlatan? Ik weet niet of hij dan al fit zal zijn, maar als het kan, graag! Voor die duels doe je het.”