MCLB-voorzitter Willy Aper mikt op heropstart in maart: “Enkel op volledige capaciteit en met supporters kunnen we overleven”

“De motorcrossers zitten al een heel jaar stil, maar dat betekent niet dat wij met onze vingers hebben gedraaid”, bevestigt de 73-jarige Willy Aper. “Wij wachten op groen licht van de overheid, maar de voorbije maanden hebben we al heel wat virtueel vergaderd om eind maart in veilige omstandigheden opnieuw te crossen. Daarbij komt het opstellen van de kalender, de verzekeringen in orde brengen, onderhandelen met lokale besturen en de vergunningen van de piloten verwerken. We hebben alvast de geste gedaan dat elke vergunning die in 2020 goedgekeurd werd, automatisch verlengd wordt voor het komende seizoen. Het enige wat we vragen is om een nieuw medisch attest op te sturen.”

Weinig slachtoffers

Heeft de coronapandemie hier en daar wat slachtoffers gemaakt bij de leden van de MCLB-VJMO? “Het is moeilijk in te schatten, maar ik verwacht dat er allicht wel enkele piloten het niet meer zien zitten om in 2021 te hervatten”, vervolgt de voorzitter. “Al hebben er op dit moment slechts twee piloten gevraagd om hun vergunning voor het seizoen 2020 niet te verlengen en terug te laten betalen. Vrijwel alle organisaties zien het ook nog zitten om komend seizoen een crossweekend te organiseren. Ik heb op dit moment weet dat er slechts één inrichter afhaakt, maar we hebben enkele alternatieven en andere organisaties achter de hand om eventuele verliezen op te vangen. Al rekenen we wel dat we in maart met een voltallig deelnemersveld kunnen starten en we ook publiek mogen toelaten. Met een beperkte startcapaciteit en zonder supporters aan de zijlijn is het voor ons zeer moeilijk om financieel te overleven, want als zelfbedruipende oranisatie moeten we het zonder subsidies, rijke sponsors en tv-rechten doen”, besluit de Wachtebekenaar.