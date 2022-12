Mbokani dé uitblinker in ruime zege SK Beveren: “Je ziet dat Dieumerci zich amuseert”

We kregen vijf doelpunten te zien, maar wie dat na het eerste halfuur voorspelde, is ofwel gek, ofwel een genie. Een schot van Staelens was de enige echte kans in die beginfase. Doelman Beau Reus stond pal. Het was wachten op een geniale ingeving van Dieumerci Mbokani om de wedstrijd écht open te breken. Met een hakje stuurde hij Coopman weg, die kapte z'n man uit en knalde mooi in de korte hoek. Na de koffie kon Barry de voorsprong verdubbelen met een koel getrapte strafschop. Voor de jonge Fransman was het al zijn elfde doelpunt van het seizoen. Na de aansluitingstreffer van Carcela kreeg SK Beveren het even moeilijk, maar invaller Ribeiro Costa tekende voor twee assists voor Mbokani. Vooral de eerste treffer van de spits was een pareltje, hij lobde de bal enig mooi over de doelman. “Dieumerci was heel sterk vandaag”, aldus coach Wim De Decker achteraf. “Hij doet het ook goed op training, hij amuseert zich echt op de club. Aan alles zie je dat hij heel tevreden rondloopt. Hij wordt mooi geïntegreerd in de groep, daarvoor moet ik iedereen een pluim geven." Het beste voorbeeld? Mbokani liet Barry de penalty trappen. “Mbokani stond eerste op de lijst, Barry als tweede. Als hij de bal wil doorgeven aan de tweede op de lijst, dan heb ik daar geen enkel probleem mee.”