Mbaye Leye (Zulte Waregem) wil straks op Cercle Brugge oogsten: “Ondanks nederlagen op goede weg”

In het loodzware beginprogramma van de competitie, is de verplaatsing vandaag naar Cercle Brugge zowaar een gelegenheid om op puntenwinst te hopen voor Zulte Waregem. Mogelijk een speciale wedstrijd voor Stan Braem, de Bruggeling die testte bij Cercle maar uiteindelijk tekende bij Essevee. Coach Mbaye Leye oogstte al een punt dit seizoen in Jan Breydel, en wil dat vanavond minstens evenaren. “Ondanks twee thuisnederlagen zijn we op de goede weg”, houdt hij er de moed in.

Thuis verliezen tegen Charleroi, dat kwam nóg harder aan dan een week eerder tegen Racing Genk. Omdat Zulte Waregem een goede start nam, vroeg scoorde en lang uitzicht had op een punt. Maar dan het deksel op de neus kreeg. Charleroi, dat het inmiddels ook Club Brugge moeilijk maakte, bleef te volwassen voor Essevee.

“Als je ziet dat een jongens als Zaroury nu ook op interesse van Burnley mag rekenen, dat zegt genoeg”, kijkt Leye nog even een week terug. “Maar ik wil van onze wedstrijd vooral ons doelpunt onthouden. Fantastische diepe bal van Nicolas Rommens, heel puike afwerking ook van Alieu Fadera: dat geeft de burger moed. De nederlaag heeft onze goede flow niet gekraakt, echt niet. We zijn ons allemaal bewust van onze specifieke situatie, en van het feit dat onze groep nog versterking nodig heeft. Daar wordt aan gewerkt.”

Ramirez, Braem: geduld

Voor 6 september wil Leye er nog minstens twee spelers bij. Zeker omdat de revaliderende Zinho Gano mogelijk nog vertrekt en omdat Jean-Luc Dompé al wegviel.

“Daar is na het verlies tegen Charleroi weinig over gezegd, maar iemand met de kwaliteiten van Jean-Luc mis je enorm. Ik overdrijf niet als ik zijn aandeel in onze offensieve acties op dertig procent inschat, denk ik. Dani Ramirez gaf in zijn eerste wedstrijd niet thuis, dat klopt. Maar hij heeft zich daarvoor uitgebreid verontschuldigd. Ik vind het belangrijk dat een speler durft bekennen dat hij een off-day heeft gehad. En ik zie op training dat hij echt wel heel veel kwaliteit heeft.”

Ook op training ziet Leye hoe met name Stan Braem zich uit de naad werkt om het niveau van 1A op te pikken, na zijn overstap vanuit Zwevezele. Tegen Cercle Brugge, waar hij testte maar uiteindelijk geen contract kreeg, wil de Bruggeling zich mogelijk speciaal tonen.

“Ik ga hem niet verbranden”, zegt Leye over zijn transferjoker. “Kijk, wellicht zal Stan een volledig seizoen nodig hebben om de kloof te overbruggen, maar ik ben heel tevreden over wat hij tot dusver al heeft getoond en ik geef hem minuten wanneer dat ook maar kan.”

Lees: nog niet als titularis vanavond. Tegen de “full press” van Cercle Brugge zal Leye allicht zoveel mogelijk power inzetten.

“Ik zag hen gelijkspelen tegen Mechelen, in Genk leverden ze ook een hele sterke tweede helft af”, analyseert Leye. “Ik verwacht dus weer best een moeilijke wedstrijd, maar Cercle Brugge is een ploeg van hetzelfde kaliber als wijzelf en dus moeten we voor de zege gaan. Onze jongste nederlagen hebben ons geleerd dat we voor doel dodelijker moeten worden en dat we achterin de foutjes uit ons spel moeten krijgen. Je weet dat je fouten moet accepteren als je met jeugd werkt. Maar ik vind: ondanks de jongste nederlagen zijn we op de goede weg.”

Senegalese tester

De 18-jarige Senegalese middenvelder Demba was deze week op proef aan de Gaverbeek. Hij speelde (en scoorde) met de U23 op derde nationaler Eendracht Aalter, waar ook Sangaré minuten kreeg en twee keer raak trof.

“Voor zo’n jongen, zoals voor Lennert Hallaert of Lukas Willen, was het jammer dat de tegenstand niet sterker was, want enkel zo ontwikkelen ze zich echt”, besluit Leye. “Demba, die uit het beste opleidingscentrum van Senegal komt, is nu met zijn U20 een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup gaan spelen. Hij was een week in Lorient en daarna bij ons, hopelijk kunnen we hem strikken. Tja, wij kunnen geen drie of zes miljoen euro uitgeven voor een speler, dus moeten we inventief zijn. De geblesseerden? Wout De Buyser sluit allicht volgende weer bij de groep aan na zijn voetletsel. De terugkeer van Bent Sörmo na zijn knieoperatie wordt echter stilaan een moeilijk verhaal, hij moest bij de hervatting in juni té veel forceren.”