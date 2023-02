Mbaye Leye (Zulte Waregem) wacht KV Oostende strijdbaar op: “Wij starten onze Champions League”

Het mag ook duidelijk zijn waarom Leye niet verder wil kijken dan de eerstvolgende wedstrijd. Hij beseft beter dan wie ook dat alle ploegen onderin strijden voor iedere morzel grond en voor elk punt. Zoals met name Eupen vrijdagavond tegen KV Mechelen demonstreerde. De laat afgedwongen zege van de Oostkantonners maakt de opdracht er voor Zulte Waregem alweer niet eenvoudiger op. Zelf verhoogde Leye de druk ook enigszins door de manier waarop hij de vorige wedstrijd, op Union, aanpakte.

“Ik trek me niks aan van de meningen die mensen daarover hebben gespuid”, zegt Leye zelfverzekerd. “Het is mijn taak om mijn team in eerste klasse te houden en dat doe ik op de wijze die mij het meest aangewezen lijkt. Dat ik enkele titularissen in het Dudenpark niet liet starten, had trouwens ook veel te maken met het overbeladen programma dat we vóór Union moesten afhaspelen.”

Ruimere selectie

Tegen Oostende kan Leye vanavond uit een ruimere selectie putten dan de jongste weken. Alieu Fadera keert terug uit schorsing. Zinho Gano, Timothy Derijck, Lukas Willen én Karol Fila hebben allemaal de groepstraining kunnen hervatten en zijn - behoudens een onvoorziene reactie - opnieuw inzetbaar. In de ziekenboeg blijft Alioune Ndour zitten (“Jammer, hij is mijn speler met meest diepgang”) en krijgt vierde doelman Martijn Beernaert nu ook het gezelschap van derde keeper Sef Van Damme (“We moeten hopen dat er Bossut en Bostyn niks zal overkomen”).

“Wij hebben ook de berichten over de financiële perikelen bij onze komende tegenstander meegekregen, maar in de voorbereiding op het duel was dat voor mij geen issue”, bedenkt Leye. “Wij focussen op onze eigen strijd voor de punten. En ja, we beseffen terdege dat we ons de komende weken geen misstappen kunnen veroorloven. Dat zorgt voor druk, maar die druk is er al het hele seizoen en zal ook na het cruciale drieluik van februari niet verdwenen zijn. We moeten er echter niet omheen draaien: mijn spelers staan nu voor hun eigen Champions League. Het behoud is ons doel en het is nú dat we die redding zullen verwezenlijken. ”

Duels winnen

Let op de nuance: “zullen”, niet kunnen. Mbaye Leye houdt al het hele seizoen vol dat zijn team zal slagen in zijn opdracht.

“Ik heb ooit na een nederlaag tegen Racing Genk in 2012, toen ik hier speler was, voorspeld dat we toch gingen mee strijden voor de titel”, lacht hij. “Sommigen verklaarden me gek, maar ik kreeg wel gelijk. Dit is natuurlijk een andere situatie, dat weet ik wel. Maar ik heb vertrouwen in mijn groep. En ik ben mijn bestuur dankbaar voor de inspanningen die werden geleverd om met een strijdbare kern de beslissende fase van de competitie te kunnen betwisten.”

Strijdbaar is zonder meer het ordewoord bij Zulte Waregem en bij Mbaye Leye.

“Ik ben niet vergeten hoe we in Oostende in de slotfase verloren tijdens de heenronde, of hoe we tegen Eupen nog die 5-5 incasseerden”, besluit hij. “Dat waren zure verliespunten, zeker als je nu naar de rangschikking kijkt. Maar wat ik eigenlijk bedoel: tegen een ploeg die op de counter speculeert zoals Oostende, moeten we absoluut onze duels zien te winnen. Om achteraf geen spijt te moeten hebben.”