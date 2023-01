Mbaye Leye (Zulte Waregem) trekt vol vertrouwen naar Genk: “Ook in dit soort matchen iets oogsten”

Vanavond moet Zulte Waregem op bezoek bij competitieleider Racing Genk, dat een bekerkater heeft door te spoelen. Wordt Essevee na twee zeges weer keihard met beide voeten op de grond gezet? “Ik ben niet bang voor een pandoering”, spreekt Mbaye Leye een groot vertrouwen in zijn versterkte spelersgroep uit. “En dan nog? Tegen de best voetballende ploeg van dit land zou verliezen geen schande zijn, maar ik heb mijn jongens ingepeperd dat we ook in Genk of tegen Club Brugge moeten proberen iets te rapen.”

Er hangt zowaar een soort bekerkoorts over de Gaverbeek dezer dagen. De ellende van een heel seizoen in de degradatiezone maakte na de kwalificatie tegen STVV zowaar plaats voor euforie. “Brussel, Brussel, de Boeren komen er aan”, schalde doorheen de Elindus Arena.

Ook Mbaye Leye droomt stilletjes van een trip naar het Koning Boudewijnstadion, eind april, één week na de slotspeeldag van de competitie. “De twee tenoren en de twee outsiders tegen elkaar, dat zorgt alvast dat het element verrassing ook in de eindstrijd kan meespelen”, sprak hij na de loting die zijn ploeg tegenover KV Mechelen plaatste. “Onze kansen? Fifty-fifty. Ik had liever eerst in Mechelen gespeeld.”

Genk én Anderlecht

Maar de focus van Leye ligt nu niet op de halve finales van de Croky Cup, wel integendeel. Genk uit vanavond en Anderlecht uit vervolgens in de midweekspeeldag: dat menu krijgt nu alle aandacht.

“Niet meteen de wedstrijden waarin we ons behoud moeten veilig stellen”, geeft de coach aan. “De weken van de waarheid, die volgen in februari tegen rechtstreeks concurrenten onderin. Maar wij moeten er voor zorgen dat we in een kansrijke positie blijven aanklampen. Dus: in Genk trachten toch ook iets te oogsten. Een Genk dat opgenaaid zal zijn na de uitschakeling door Antwerp. Geen voordeel voor ons. Bij Genk zijn met Muñoz en Paintsil twee sterkhouders geschorst, ik vermoed dat mijn collega Vrancken gaat starten met Preciado en Sor. En dan heeft hij nóg een luxueus gevulde bank. Daar verliezen is geen schande, het blijft David tegen Goliath, hé. Maar schrik voor een pandoering heb ik allerminst.”

Vossen, Tambedou, Bostyn

Tijdens de drukke weken met om de vier dagen een wedstrijd, opteert Leye voor eerder onderhoudende trainingsarbeid. Mogelijk kan hij dit weekend opnieuw op de snel herstellende Jelle Vossen rekenen (“En anders is die er zeker woensdag weer bij”) als extra pigment naast zijn aanwinsten Vormer en Brüls “die alle anderen naar een hoger niveau tillen”. Maar de afwezigheid van Modou Tambedou, voor wie mogelijk een operatie aan de enkel dreigt, bezorgt hem kopbrekens. In de bekermatch zag de coach nochtans een bemoedigende prestatie van de jonge Cheik Thiam, ook met de late invalbeurt van Dylan Demuyck mag de Essevee Academie pronken. Maar in de overlevingsstrijd de komende maanden is er nood aan routine.

“We hebben een sterke, ervaren, rechtsvoetige centrumverdediger nodig en mogen hierbij geen verkeerde keuze maken”, beseft Leye, die ook had gehoopt op een sterke, jongere concurrent in doel voor kapitein Bossut. De ruil De Wolf-Bostyn met Antwerp ketste af. “Een mentale tik voor Louis”, noemt Leye het. “Maar wat mij betreft is er geen enkel probleem om met Sammy en Louis het seizoen uit te doen. Ik reken op iedereen evenveel. Zie ook de rehabilitatie van Dani Ramirez. Die speelde al in twee competities en kan daardoor tot de zomer nergens anders meer terecht. Omdat hij me verzekerde dat zijn focus weer helemaal bij Zulte Waregem is, heb ik niet geaarzeld hem een nieuwe kans te geven.”