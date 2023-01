Mbaye Leye (Zulte Waregem) ook zonder Vormer niet bang van Club: “Voor collectief antwoord zorgen”

David tegen Goliath

Hoe dan ook had Leye zowel Vormer als Gano tegen hun ex-club (in het geval van Gano is dat al meer dan een decennium geleden) goed kunnen gebruiken. Al was het maar omdat Essevee de voorbije maand uit het dal klom, terwijl Club Brugge ook na de trainerswissel Hoefkens-Parker de crisis niet kon verdrijven.

“Maar of ze nu in of net buiten de top-vier staan, voor mij blijft Club Brugge de absolute Belgische top”, zegt de coach. “Zij komen als favoriet bij ons op bezoek, het blijft een strijd van David tegen Goliath voor ons. Kijk maar naar de markwaardes van hun spelersgroep tegenover de onze op de gespecialiseerde wegsites, dan weet je genoeg. Ja, in het recente verleden kreeg Zulte Waregem enkele keren slaag van Brugge, maar daar zit ik niet mee. Al weet ik dat met name Hans Vanaken hier vaak scoorde.”