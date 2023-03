Mbaye Leye (Zulte Waregem) moet in Leuven oogsten: “Alleen bij onszelf oorzaak van miserie zoeken”

De bekerfinale zal Zulte Waregem dit seizoen dus niet spelen, maar met nog zeven competitiewedstrijden tot het einde van de reguliere competitie heeft Essevee nog zeven zogenaamde “finales” om zich alsnog te redden. Te beginnen over enkele uren in Leuven, waar een nederlaag absoluut uit den boze is.

Wat gisterenavond aan de kust gebeurde, zet nog een beetje meer druk op Zulte Waregem. KV Oostende is na de sensationele zege tegen Club Brugge opnieuw naast en zelfs voor Essevee gekomen in de rangschikking, de Kustboys hebben evenveel punten maar één match meer gewonnen. Tegelijk toonde de ploeg van Dominik Thalhammer dat er nog enorm veel veerkracht in zit. Precies wat Zulte Waregem ook in de bekermatch op KV Mechelen liet zien. Maar de goede prestaties in hele of halve wedstrijden moeten nu ook eindelijk in punten worden omgezet. Met drie punten in te halen op Eupen en vier op KV Kortrijk, is er voor Zulte Waregem geen ruimte meer voor puntengemors.

Efficiëntie

Na een 3 op 9 uit wedstrijden waarvan vooraf werd ingeschat dat ze er 9 hadden moeten opleveren, komt Zulte Waregem in het King Power @ Den Dreef van OH Leuven nog meer met het mes op de keel aan de aftrap. Dat beseft ook Mbaye Leye.

“Efficiëntie”, benadrukt hij. “Efficiëntie is het wat we moeten tonen. Voor het doel van Leuven, maar ook voor ons eigen doel. Geen goals meer weggeven.”

Het is een bevestiging van wat de Waregemse coach de voorbije weken tot vervelens toe moest herhalen. En wat hij ook de komende weken zal blijven doen.

“Tot aan de komende interlandbreak hebben we nu Leuven, Gent en Standard als tegenstanders”, somt hij op. “Een drieluik waarin we er moeten voor zorgen dat we nog steeds in een kansrijke positie staan voor de echte eindspurt.”

Waarbij hij zijn jongens zal inprenten dat ze niet meer mogen terugdenken aan de punten die tegen Oostende, in Seraing en tegen Kortrijk verloren gingen. Of eerder in de competitie, pakweg in die 5-5 thuis tegen Eupen. Vier wedstrijden die telkens twee punten meer hadden kunnen opleveren.

“We staan waar we staan omdat we zelf fouten hebben gemaakt”, concludeert Leye hard. “We moeten niet naar anderen wijzen, maar alleen bij onszelf de oorzaken voor onze miserie zoeken. Maar we moeten blijven geloven dat we het ook zelf kunnen rechtzetten.”

Jelle Vossen

Dat met name zijn aanvallers in de weken van de waarheid niet (genoeg) thuis gaven, kan Leye niet ontkennen. Maar de coach toont begrip.

“Mensen onderschatten bijvoorbeeld nogal welke impact de bacteriële infectie op het lichaam van Jelle Vossen heeft gehad”, zegt hij. “Zo’n huizenhoge kans als Jelle tegen Kortrijk niet kon afmaken, die liet hij in normale omstandigheden nooit liggen. Maar ik weet hoe hard Jelle werkt, dag na dag, en zal hem nooit de steen werpen.”

Hij zegt het niet letterlijk, maar je voelt Leye denken: hoe graag zou ik Jelle Vossen de komende weken in de rol van redder zien kruipen. Vanavond al in Leuven?