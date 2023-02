Mbaye Leye (Zulte Waregem): “Maar één opdracht in Seraing: winnen, om het even op welke manier”

Door het teleurstellende gelijkspel tegen KV Oostende op de vorige speeldag, heeft Zulte Waregem zichzelf het mes op de keel gezet. Wil Essevee over dik twee maanden overleven in de Jupiler Pro League, dan moet vandaag in Seraing en volgende week tegen Kortrijk worden gewonnen. Maar precies nu krijgen ze aan de Gaverbeek de ene na de andere tegenslag te incasseren. Na Vormer valt ook Brüls uit. “Jammer, maar dat moet de anderen aansporen om dat metertje méér te lopen en dat duel méér te winnen”, blijft Mbaye Leye strijdvaardig.

Vanop zijn ziekenhuisbed stak Ruud Vormer reeds woensdagavond zijn ploegmaats en fans een hart onder de riem. “Alles is goed verlopen”, tweette de Nederlander, met bijhorende foto en opgestoken duim. De revalidatie is voor hem begonnen, in de hoop aan het eind van de competitie alsnog van waarde te kunnen zijn.

“Halfweg volgende week komt Ruud een eerste keer weer op de club”, zegt Mbaye Leye daarover. “Zo’n sleutelbeenbreuk is geen eenvoudige blessure. Ik kan het weten, de bouten zitten nog altijd in mijn lichaam van toen ik het eens zelf meemaakte. Tja, zolang Ruud nog niks voor ons kan doen, kunnen wij als groep wel iets voor hém doen. Gaan winnen in Seraing, bij voorbeeld.”

Dat zal dan wel met een gehavend elftal moeten gebeuren, want na het uitvallen van Vormer kreeg Leye deze week op training met nog enkele afzeggingen af te rekenen.

“Miroshi heeft nog te veel last van het kuitletsel waardoor hij het einde van de match tegen Oostende niet haalde”, zucht Leye. “Op Novatus kan ik dus al zeker niet rekenen in Seraing. En dan is er Chris nog. Christian Brüls moest vrijdag voortijdig naar de kant van het trainingsveld, nadat hij een trap in de rug incasseerde. De kans dat hij er in Seraing bij kan zijn lijkt me heel miniem, eigenlijk onbestaande.”

“Mentaal front is nog oké”

Hoe groot de impact van de twee ervaren middenvelders sinds hun aanwerving was, hoeft geen betoog. Zonder Vormer en Brüls komt weer alle gewicht van de wedstrijd op de schouders van Rommens en Sissako te liggen.

“Niet enkel op hen natuurlijk”, wil Leye al zijn spelers wakker schudden. “We zullen sowieso met elf op het terrein staan, en voor iedereen geldt: dat extra metertje lopen, dat extra duel winnen. Zulte Waregem heeft er al een heel moeilijk seizoen op zitten, maar in iedere wedstrijd heb ik wel altijd strijd gezien van mijn spelers. Ook na het gelijkspel tegen Oostende zit het mentaal nog altijd goed binnen de groep.”

Maar de noodzaak, zeg maar verplichting om te winnen begint nu wel heel erg nijpend te worden. Nog negen wedstrijden op het menu, met vier punten achterstand op de veilige vijftiende plaats. Op het kleine, doorgaans niet best bespeelbare veld van Le Pairay moet Zulte Waregem vanavond dus absoluut de drie punten pakken.

“Dat het in Seraing altijd speciale omstandigheden zijn, geldt voor elke ploeg die er op bezoek moet”, stelt Leye. “Ik wil ook geen excuses zoeken voor de afwezigheden bij ons. We hebben vandaag maar én opdracht, en die is tegelijk simpel en loodzwaar: winnen, op welke manier dan ook.”