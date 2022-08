Mbaye Leye (Zulte Waregem) legt lat zelf hoog tegen Charleroi: “Alleen een zege is goed genoeg”

Dompé tekende deze week tot 2025 bij Hamburg, dat al maanden naar zijn diensten hengelde. Hij begon vrijdag al meteen met een sterke invalbeurt na de rust in het Volksparkstadion tegen Darmstadt en werd door zijn nieuwe fans, ondanks de thuisnederlaag, geprezen voor zijn inbreng. “Voor ons is zijn vertrek natuurlijk een sportieve aderlating, maar ik heb er vanaf dag één rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren”, bedenkt Mbaye Leye. “Jean-Luc heeft, in de korte tijd dat ik hem bij mijn groep had, gebracht wat ik van hem verhoopte. Nu kijken we uit naar een vervanger, maar eenzelfde type zal dat niet zijn. Met Fadera, Sangaré en zelfs Ramirez heb ik reeds alternatieven in deze kern. De versterking zal een ander profiel moeten zijn dat voor een sterker algemeen geheel kan zorgen.”

Vossen en Rommens fit

In de verliesmatch tegen Racing Genk vorig weekend liepen Jelle Vossen en Nicolas Rommens wat fysieke averij op, maar beiden zijn klaar voor de slag met Charleroi. Ook mentaal heeft de nederlaag geen sporen nagelaten, verzekert Leye. “Omdat we, als de juiste analyse van die match werd gemaakt, vaststelden dat de cijfers té zwaar uitvielen ten opzichte van de presatie”, zegt hij. “Die was immers niet slecht. Een gebrek aan efficiëntie speelde ons parten, terwijl Genk net daarin uitblonk. Vooral na ons doelpunt deelden zij twee mokerslagen uit, eentje voor en eentje na de rust. Daar kunnen we een stevig lesje van leren. Op de arbitrage wil ik nog heel kort terugkomen. Ik blijf vinden dat we onrechtvaardig werden behandeld, en ik heb geen reactie op die fase gehoord of gezien vanuit het Referee Department. Ach, weet je, zo uitvallen naar de scheidsrechter, dat doe ik maar één keer per seizoen. Dus dat hebben we al gehad (lacht) .”

Wie belandt in tribune?

Bloedernstig is Leye wanneer hij de lat voor de wedstrijd tegen Charleroi bewust hoog legt. Met minder dan de drie punten zal de coach van Zulte Waregem zondagavond niet tevreden zijn.

“Ik zei voor de competitie dat ik een eerste bilan zou opmaken na vijf wedstrijden”, brengt hij in herinnering. “Straks is het dus zover. Een tweede zege is zeer welkom, het moment is daar om punten te pakken. Ook al is Charleroi een te duchten tegenstander, zeker nu hun nieuwe spits Benbouali stilaan gerodeerd raakt. Over de flanken hebben ze troeven met Kayembe, Tchatchoua, Nkuba, terwijl de kracht van Ilaimaharitra en het vernuft van Morioka op het middenveld algemeen gekend zijn.”

Zelf heeft Leye ruime keuzemogelijkheden.

“Alle jongens die ik tot dusver rekruteerde, laten zich gelden. Het was jammer dat we in Brugge de geschorste Novatus Miroshi moesten missen, want met zijn invalbeurt tegen Genk heeft hij fysiek zeker voor wat extra gezorgd. Ravy Tsouka en Modou Tambedou geven me meer keuze achterin, waar nu ook Timothy Derijck weer helemaal klaar is voor de strijd. Ik ga andermaal jongens in de tribune moeten laten plaatsnemen, maar dat is mijn job, keuzes maken. Ze moeten zich elke dag tonen op training en daar hun selectie afdwingen.”