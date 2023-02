Mbaye Leye wil Zulte Waregem zien opstaan in derby vanavond: “Hét mirakel van het seizoen realiseren”

Geen Vormer, Brüls of Rommens vanavond, maar toch blijft Mbaye Leye geloven dat Zulte Waregem in de derby tegen KV Kortrijk kans maakt om de kloof met de veilige plaatsen 14 en 15 in de rangschikking te verkleinen. Wie dat zullen moeten doen, vernemen we pas vanavond. “Ik laat niet in mijn kaarten kijken, al besef ik dat ze ook bij de tegenstander wel weten dat er geen duizend oplossingen zijn”, zegt Leye. “Maar ik hoop vooral dat de fans hun rol zullen spelen.”

Dat er hoogspanning heerst in en omheen de Elindus Arena, mag duidelijk zijn. “Iedere wedstrijd is belangrijk, maar deze derby om meer dan één reden natuurlijk nog een beetje meer”, trapt Mbaye Leye een open deur in. “Omdat we elk weekend een beetje dichter komen bij de ontknoping. Ook na onze recente 2 op 6 is bij mij het geloof op een goede afloop intact. Misschien gaan mensen mij een idioot vinden omdat ik dit blijf zeggen, dat neem ik er dan maar bij. Al moet het gebrek aan efficiëntie in de twee zestienmetergebieden nu eindelijk worden afgelegd. Als Zulte Waregem het behoud kan verzekeren, zal dat hét mirakel van het seizoen zijn. Het is aan ons om dat te realiseren.”

In eigen voet geschoten

Onderverstaan: en dus wordt het de hoogste tijd om aan dat mirakel te beginnen. Essevee heeft niet de minste foutenmarge meer.

“Door het tegenvallende resultaat in Seraing hoorde ik veel wanklanken, maar eigenlijk hebben we op Le Pairay helemaal geen slechte wedstrijd gespeeld”, trekt Leye zich op aan de klassieke strohalm. “We hadden die match altijd dood moeten maken. Weer schieten we onszelf in de voet, met die rode kaart voor Brüls. Hoeveel keer eindigden we dit seizoen al met tien man? Vijf, zes keer? Ook dàt gebrek aan focus en concentratie moet er dus uit in de beslissende weken. Steeds belangrijker wordt het om de kopjes niet te laten hangen. Naar mijn spelers toe leg ik altijd de nadruk op het positieve. ”

Zo zal Leye ongetwijfeld in herinnering hebben gebracht dat Zulte Waregem in de heenronde de volle buit pakte in Kortrijk. Maar al bij al blijven er weinig raakpunten met die partij.

“Ook Kortrijk is sindsdien niet meer dezelfde ploeg, die nu vooral het wapen van de tegenaanval heel efficiënt hanteert”, beseft hij. “Die counters er uit halen wordt de sleutel van de wedstrijd.”

Twaalfde man

Een opdracht dus weer voor het trio Fila-Derijck-Lopez, dat eerder tegen Oostende en in Seraing de poort net niet lang genoeg dicht kon houden, met daarbij de hamvraag wie in de sector vóór de defensie mee voor controle kan zorgen naast Sissako.

“Miroshi?”, kaatst Leye onze vraag terug. “Dat kan. Novatus heeft ons al op diverse posities geholpen dit seizoen, en hij kan inderdaad in het middenveld een waardevolle toevoeging zijn. Hij is in ieder geval weer fit.”

En dan is er natuurlijk nog die extra-dimensie van de wedstrijd vanavond.

“Een derby tegen Kortrijk, dat is altijd op leven en dood”, leerde Leye in zijn spelersjaren aan de Gaverbeek. “Ik mag hopen dat onze supporters als één man achter de ploeg blijven staan. Dat ze in Seraing hun teleurstelling even moesten uiten, begrijp ik volkomen. In Seraing waren ze met 400, wat toont hoezeer die mensen begaan zijn met mijn team. Vanavond zal er een veelvoud op de tribunes zitten. We zullen de verbale steun van onze twaalfde man goed kunnen gebruiken.”