Mbaye Leye wil met Zulte Waregem zesde bekerfinale bereiken: “KV Mechelen en wij zijn elkaar waard”

Nadat Union gisteravond zijn heenmatch met 1-0 won van Antwerp, zijn vanavond Zulte Waregem en KV Mechelen aan de beurt. In de 'kleine' halve finale strijden de twee outsiders voor de beste uitgangspositie om eind deze maand een plaats in de bekerfinale van eind april in het Koning Boudewijnstadion te veroveren. Zeker voor Mbaye Leye is het een uitdaging om, na doel 1 met het behoud in eerste klasse, daar een doel 2 als toetje bovenop te versieren. "Daarom was ik tevreden dat we bij de loting de twee grote kleppers ontliepen", zegt de coach van Essevee.

Hij heeft wat met de Belgische beker, Mbaye Leye. Vijf keer al stond de Franse Senegalees in de eindstrijd, drie keer kwam hij als overwinnaar uit het strijdperk. Met AA Gent won hij in 2010 de bekerfinale van Cercle Brugge, met Standard in 2011 van Westerlo en met Zulte Waregem in 2017 van KV Oostende. Als fiere kapitein van Essevee mocht Leye bij die laatste gelegenheid met de beker zwaaien op het erepodium. Met de club waarvan hij nu coach is, verloor Leye in 2014 van Lokeren. En ook als coach van Standard stond hij in 2021 tegen Racing Genk in het verliezende kamp.

“Ik weet dus als geen ander wat zo’n bekerfinale binnen een voetbalseizoen kan teweeg brengen”, lacht Leye. “Daarom hoopte ik na onze kwalificatie tegen Sint-Truiden meteen op een loting waarbij we Antwerp en Union uit de weg zouden gaan. Tegen KV Mechelen is het voor beide teams fifty-fifty.”

Beweeglijk middenveld

Dat Zulte Waregem eerst thuis moet aantreden, vindt hij nu - anders dan op het moment van de loting - niet eens een nadeel.

“We zitten in een goede dynamiek, waarbij een gunstig resultaat in de beker best wel eens voor een positieve flow kan zorgen met het oog op de cruciale competitiemaand waar we voor staan”, verwijst hij naar het nakende drieluik Oostende-Seraing-Kortrijk tussen 12 en 24 februari. “Efficiëntie is een sleutelwoord in zo’n heenmatch. Ik ben niet vergeten dat we in de jongste confrontatie met KV Mechelen ook een goal incasseerden. Dat moeten we nu vermijden, zelfs al tellen uitgoals in die nieuwe reglementering dan niet meer dubbel bij een gelijke eindstand. Op voorsprong komen kan doorslaggevend zijn. Vooral omdat beide teams elkaar waard zijn, volgens mij. Zulte Waregem is niet meer het kneusje van de eerste competitiehelft. En KV Mechelen blijft een ploeg met zoveel beweeglijkheid op zijn middenveld dat het iedereen pijn kan doen.”

Volledig scherm Kapitein Sammy Bossut blijft ook eerste keus in doel voor de bekermatchen. "Louis Bostyn kreeg een mentale klap na zijn gemiste transfer, maar traint goed." © BELGA

Geen keeperswissel

In vergelijking met de wedstrijd van vorige zondag tegen Club Brugge recupereert Leye slechts één pion, maar dan wel een hele belangrijke.

“Ruud Vormer heeft zijn impact getoond, en nu zit hij ook fysiek helemaal op honderd procent nadat hij tijdens vijf wedstrijden in twee weken heel goed kon opbouwen. Tijdens zijn wedstrijdvrije week ging de pees er niet af, hoor. Zondag stuurde hij al om halftien zijn data door. Veel anderen zouden dan pas aan hun individueel programma beginnen. Ruud staat waar hij staat omdat hij zijn hele carrière een keiharde werker is geweest. En daardoor een leidersfiguur geworden. Ik heb er zo gelukkig een paar in mijn kern. Sammy Bossut ook, die momenteel in een hele sterke periode verkeert.”

Reden waarom Leye niet voor een keeperswissel in de beker opteert.

“Louis Bostyn heeft het mentaal zwaar gehad nadat een transfer naar Antwerp afketste, ik vernam dat ook Ortwin De Wolf het daar lastiger door had. Maar Louis traint nu weer heel goed. Toch vind ik het niet opportuun om Sammy nu als doelman te passeren.”

Fila direct inzetbaar

Mogelijk kiest de coach van Zulte Waregem in zijn defensie wél voor een nieuw gezicht. De Poolse aanwinst Karol Fila maakte op zijn eerste trainingsdagen indruk en is onmiddellijk inzetbaar. Een concurrent dus voor Sörmo, Derijck en Lopez centraal achterin.

“Maar zoals Novatus Miroshi ook zowel rechts als links in te passen”, weet Leye. “Je moet voorts de context kennen van zijn weinige speelkansen dit seizoen bij Straatsburg. Karol begon geblesseerd aan de voorbereiding en een club van het niveau als Straatsburg heeft natuurlijk enkele alternatieven achter de hand. Die vervangers doen het goed, vandaar dat hij er niet zomaar terug in kwam. Maar het feit dat Straatsburg geen optie tot aankoop in de huurovereenkomst wilde laten opnemen, toont hoeveel vertrouwen ze nog in hem hebben. Hij is bij ons geplaatst om minuten te verzamelen. En wij konden iemand met zijn profiel gebruiken.”

